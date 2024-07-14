https://ria.ru/20240714/afrika-1959513867.html

Экс-президент Ганы оценил перспективы сотрудничества России и Африки

Экс-президент Ганы оценил перспективы сотрудничества России и Африки - РИА Новости, 14.07.2024

Экс-президент Ганы оценил перспективы сотрудничества России и Африки

Россия имеет ряд определенных технологических преимуществ в различных отраслях, которые могут стать основой для сотрудничества с государствами Африки, рассказал РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T06:17

2024-07-14T06:17

2024-07-14T06:17

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Россия имеет ряд определенных технологических преимуществ в различных отраслях, которые могут стать основой для сотрудничества с государствами Африки, рассказал РИА Новости бывший лидер Ганы Джон Драмани Махама. "У России есть ряд преимуществ с точки зрения технологий, промышленности, сельскохозяйственного производства, и я думаю, что это основа для сотрудничества между Россией и Африкой. Думаю, это хорошо. И мы будем продолжать это сотрудничество, даже если новая администрация придет к власти (в Гане- ред.)", - сказал Махама. Собеседник агентства также высоко оценил состоявшийся в Санкт-Петербурге в июле прошлого года второй Саммит "Россия-Африка", отметив, что подобные мероприятия "дают новую жизнь" Российско-Африканским отношениям. "В ходе этих саммитов ведутся дискуссии о том, каким будет уровень сотрудничества через пару лет", - добавил экс-президент. По его мнению, саммит "Россия-Африка" формирует основу для сотрудничества африканского континента и РФ. В марте посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров заявил РИА Новости, что осенью в Сочи подведут на двухдневной встрече глав МИД формата Россия-Африка промежуточные итоги после второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и наметят основные направления развития.

https://ria.ru/20240701/afrika-1956548370.html

https://ria.ru/20240627/afrika-1955954287.html

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сочи, санкт-петербург, олег озеров, гана, россия, африка, в мире