https://ria.ru/20240713/zhiltsy-1959465166.html

Почти все жильцы дома под Псковом, где взорвался газ, вернулись в квартиры

Почти все жильцы дома под Псковом, где взорвался газ, вернулись в квартиры - РИА Новости, 13.07.2024

Почти все жильцы дома под Псковом, где взорвался газ, вернулись в квартиры

Почти все жильцы пятиэтажного дома в городе Опочка Псковской области, где взорвался бытовой газ, вернулись в свои квартиры, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:56

2024-07-13T18:56

2024-07-13T18:56

происшествия

опочка

псковская область

россия

михаил ведерников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Почти все жильцы пятиэтажного дома в городе Опочка Псковской области, где взорвался бытовой газ, вернулись в свои квартиры, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Ранее в субботу в Опочке бытовой газовый баллон взорвался в пятиэтажке, не подключенной к централизованному газоснабжению. В результате пострадали два человека, оказались повреждены три квартиры и два автомобиля, информировал Ведерников. Прокуратура Псковской области организовала проверку. "Проведено комплексное исследование пострадавшего МКД (многоквартирного дома - ред.). По результатам все жильцы (кроме жителей трёх наиболее пострадавших квартир) вернулись домой. Управляющая компания приступила к оперативному ремонту дверных и оконных проемов", - написал псковский губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте инцидента с утра организован подвоз воды и питания для людей. Пункт временного размещения жильцам не понадобился. Как уточняется в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ, взрыв бытового газа привел к пожару на площади 15 квадратных метров, который был потушен силами 11 специалистов МЧС России и пяти единиц техники. По словам Ведерникова, спасатели прибыли на место через четыре минуты после поступления сигнала в дежурную службу, еще через пять минут горение было ликвидировано.

https://ria.ru/20240713/pogibshie-1959463751.html

https://ria.ru/20240713/gaz-1959429778.html

опочка

псковская область

россия

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происшествия, опочка, псковская область, россия, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)