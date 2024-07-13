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Ефимов: в Москве по КРТ построят 450 тысяч "квадратов" жилья реновации
Ефимов: в Москве по КРТ построят 450 тысяч "квадратов" жилья реновации - РИА Новости, 13.07.2024
Ефимов: в Москве по КРТ построят 450 тысяч "квадратов" жилья реновации
Около 450 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве по программе реновации в рамках 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:17
2024-07-13T12:17
2024-07-13T12:17
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 июля — РИА Новости. Около 450 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве по программе реновации в рамках 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что с начала текущего года были опубликованы 32 проекта решений о КРТ, 11 из них включают строительство домов по программе реновации."Эти территории расположены в семи административных округах. Площадь будущей жилой застройки для программы реновации составит почти 450 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить новые квартиры ориентировочно более чем девяти тысячам жителей", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Помимо жилья, в рамках 11 проектов КРТ запланированы социальные и деловые объекты. Получить работу в микрорайонах смогут более 7,7 тысячи человек."Так, предусмотрено возведение свыше 261 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки, включая школы, детские сады, спортивные и медицинские объекты, а также более 97 тысяч квадратных метров производств, - цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.Больше всего площадей по программе реновации в рамках 11 КРТ появится на юге города – здесь в районах Москворечье-Сабурово, Донской и Нагатино-Садовники в общей сложности возведут более 160 тысяч "квадратов" жилья, добавляется в сообщении.Около 80 тысяч квадратных метров жилья создадут на северо-востоке Москвы – в Свиблове и Ярославском районе. Также в топ-3 округов по возведению жилья в рамках реновации, согласно новым проектам, вошел Западный округ (70 тысяч "квадратов").
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 13 июля — РИА Новости. Около 450 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве по программе реновации в рамках 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что с начала текущего года были опубликованы 32 проекта решений о КРТ, 11 из них включают строительство домов по программе реновации.
«
"Эти территории расположены в семи административных округах. Площадь будущей жилой застройки для программы реновации составит почти 450 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить новые квартиры ориентировочно более чем девяти тысячам жителей", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Помимо жилья, в рамках 11 проектов КРТ запланированы социальные и деловые объекты. Получить работу в микрорайонах смогут более 7,7 тысячи человек.
"Так, предусмотрено возведение свыше 261 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки, включая школы, детские сады, спортивные и медицинские объекты, а также более 97 тысяч квадратных метров производств, - цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.
Больше всего площадей по программе реновации в рамках 11 КРТ появится на юге города – здесь в районах Москворечье-Сабурово, Донской и Нагатино-Садовники в общей сложности возведут более 160 тысяч "квадратов" жилья, добавляется в сообщении.
Около 80 тысяч квадратных метров жилья создадут на северо-востоке Москвы – в Свиблове и Ярославском районе. Также в топ-3 округов по возведению жилья в рамках реновации, согласно новым проектам, вошел Западный округ (70 тысяч "квадратов").