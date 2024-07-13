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У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.07.2024
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:46
2024-07-13T09:46
2024-07-13T09:46
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 13 июля в 16.26 (8.26 мск). Его эпицентр располагался в 163 километрах юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 51 километр", - рассказала она. По ее словам, колебания силой до двух баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась.
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северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7