https://ria.ru/20240713/zemletryasenie-1959395195.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.07.2024

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:46

2024-07-13T09:46

2024-07-13T09:46

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в субботу в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 13 июля в 16.26 (8.26 мск). Его эпицентр располагался в 163 километрах юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 51 километр", - рассказала она. По ее словам, колебания силой до двух баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240710/svift-1958754360.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

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северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, происшествия