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Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
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16:10 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959445313.html
Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО
Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО
Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным, пишет The Irish Times. "Это... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:10
2024-07-13T16:10
в мире
сша
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным, пишет The Irish Times. "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", — сказал он во время визита в Ирландию.Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом"
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО

Зеленский пообещал забыть оговорку Байдена, назвавшего его Путиным

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным, пишет The Irish Times.

"Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", — сказал он во время визита в Ирландию.

Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом"
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