https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959445313.html

Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО

Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 13.07.2024

Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО

Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным, пишет The Irish Times. "Это... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:10

2024-07-13T16:10

2024-07-13T16:10

в мире

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джо байден

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал забыть оговорку президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным, пишет The Irish Times. "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", — сказал он во время визита в Ирландию.Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом"

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959401173.html

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