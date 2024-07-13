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"Заставляет задуматься". Зеленского уличили в проведении тайной операции - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 13.07.2024 (обновлено: 23:54 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html
"Заставляет задуматься". Зеленского уличили в проведении тайной операции
"Заставляет задуматься". Зеленского уличили в проведении тайной операции - РИА Новости, 13.07.2024
"Заставляет задуматься". Зеленского уличили в проведении тайной операции
Владимир Зеленский под видом противостояния России проводит политику по захвату власти на Украине, пишет American Conservative. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:06
2024-07-13T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский под видом противостояния России проводит политику по захвату власти на Украине, пишет American Conservative."С момента своего избрания Зеленский принял несколько мер, которые выглядят антидемократическими. &lt;…&gt; Эти шаги мало способствуют защите Украины. &lt;…&gt; Это заставляет задуматься о том, не представляется ли их истинной целью создание монокультурной Украины, очищенной от русской культуры, и утверждение Зеленского у власти в этой стране", — говорится в материале.Отмечается, что, хотя репрессии против оппозиционных партий и СМИ преподносятся как вызванные спецоперацией ограничения против пророссийских элементов, ни те ни другие не имеют преимуществ с точки зрения безопасности. Выгода заключается в устранении оппозиции, поясняет автор статьи."Это осознание заставляет задуматься о большем, чем отсрочка выборов, — о том, не принимает ли Зеленский меры по подрыву демократии и консолидации власти под видом мер безопасности, вызванных боевыми действиями", — резюмируется в публикации.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959440120.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
"Заставляет задуматься". Зеленского уличили в проведении тайной операции

AC: Зеленский проводит тайную политику по узурпации власти на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский под видом противостояния России проводит политику по захвату власти на Украине, пишет American Conservative.
"С момента своего избрания Зеленский принял несколько мер, которые выглядят антидемократическими. <…> Эти шаги мало способствуют защите Украины. <…> Это заставляет задуматься о том, не представляется ли их истинной целью создание монокультурной Украины, очищенной от русской культуры, и утверждение Зеленского у власти в этой стране", — говорится в материале.
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Отмечается, что, хотя репрессии против оппозиционных партий и СМИ преподносятся как вызванные спецоперацией ограничения против пророссийских элементов, ни те ни другие не имеют преимуществ с точки зрения безопасности. Выгода заключается в устранении оппозиции, поясняет автор статьи.
"Это осознание заставляет задуматься о большем, чем отсрочка выборов, — о том, не принимает ли Зеленский меры по подрыву демократии и консолидации власти под видом мер безопасности, вызванных боевыми действиями", — резюмируется в публикации.
Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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