https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html

"Заставляет задуматься". Зеленского уличили в проведении тайной операции

"Заставляет задуматься". Зеленского уличили в проведении тайной операции - РИА Новости, 13.07.2024

"Заставляет задуматься". Зеленского уличили в проведении тайной операции

Владимир Зеленский под видом противостояния России проводит политику по захвату власти на Украине, пишет American Conservative. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:06

2024-07-13T16:06

2024-07-13T23:54

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский под видом противостояния России проводит политику по захвату власти на Украине, пишет American Conservative."С момента своего избрания Зеленский принял несколько мер, которые выглядят антидемократическими. <…> Эти шаги мало способствуют защите Украины. <…> Это заставляет задуматься о том, не представляется ли их истинной целью создание монокультурной Украины, очищенной от русской культуры, и утверждение Зеленского у власти в этой стране", — говорится в материале.Отмечается, что, хотя репрессии против оппозиционных партий и СМИ преподносятся как вызванные спецоперацией ограничения против пророссийских элементов, ни те ни другие не имеют преимуществ с точки зрения безопасности. Выгода заключается в устранении оппозиции, поясняет автор статьи."Это осознание заставляет задуматься о большем, чем отсрочка выборов, — о том, не принимает ли Зеленский меры по подрыву демократии и консолидации власти под видом мер безопасности, вызванных боевыми действиями", — резюмируется в публикации.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959440120.html

https://ria.ru/20240712/nato-1959053136.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия