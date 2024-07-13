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ВС России поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ
ВС России поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ - РИА Новости, 13.07.2024
ВС России поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ
ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили украинский завод по производству взрывчатки и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:24
2024-07-13T13:24
2024-07-13T16:15
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили украинский завод по производству взрывчатки и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах", - говорится в сообщении.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS и 17 дронов ВСУ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 553 беспилотных летательных аппарата, 547 зенитных ракетных комплексов, 16 567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 637 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ
Минобороны: ВС РФ поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили украинский завод по производству взрывчатки и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ
.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах", - говорится в сообщении.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS и 17 дронов ВСУ.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 553 беспилотных летательных аппарата, 547 зенитных ракетных комплексов, 16 567 танков и других боевых бронированных машин, 1376 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 834 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 637 единиц специальной военной автомобильной техники.