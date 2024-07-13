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В Минске назвали действия Запада подготовкой к агрессии - РИА Новости, 13.07.2024
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03:04 13.07.2024 (обновлено: 03:05 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/zapad-1959373657.html
В Минске назвали действия Запада подготовкой к агрессии
В Минске назвали действия Запада подготовкой к агрессии - РИА Новости, 13.07.2024
В Минске назвали действия Запада подготовкой к агрессии
Минск рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимает меры по переоснащению белорусской армии в области превентивного... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T03:04
2024-07-13T03:05
белоруссия
минск
польша
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минск рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимает меры по переоснащению белорусской армии в области превентивного сдерживания с использованием всех средств, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский в авторской статье, подготовленной для журнала "Национальная оборона" ."Белорусское военно-политичес Минск рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимает меры по переоснащению белорусской армии в области превентивного сдерживания с использованием всех средств, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский . гой – не имея возможности втягиваться в изнурительную гонку вооружений, принимает решения в области превентивного сдерживания", - заявил Шпаковский. Он напомнил, что в соответствии с обновленной военной доктриной Белоруссия по-прежнему характеризуется как "миролюбивое государство", а размещение на белорусской территории ядерного оружия Российской Федерации рассматривается как "важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии". "При этом Минск считает правомочным применение военной силы в мирное время в целях сдерживания других государств от агрессии против Беларуси и недопущения дестабилизации внутренней обстановки в рамках антикризисного реагирования, а также заявляет о решимости защищать свои национальные интересы и общие интересы стран-членов военно-политических объединений с участием Республики Беларусь с использованием всех средств, находящихся в распоряжении государства", - сказал дипломат. При этом он сослался на данные из открытых источников, согласно которым с 2015 года военные расходы Польши выросли в четыре раза, c компаниями военно-промышленного комплекса США подписаны контракты на приобретение 500 зарядных модулей для реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 истребителей F-35, большой партии вертолетов Apache, 250 танков Abrams, а также ЗРК Patriot. Отдельного внимания заслуживает контракт между Польшей и Южной Кореей на поставки танков и гаубиц, стоимость которого превышает 14 миллиардов долларов. Кроме того, ожидается, что уже к концу 2024 года численность польской армии может достичь 220 тысяч человек, а впоследствии Варшава рассчитывает увеличить вооруженные силы до 300 тысяч личного состава с целью создания "самой сильной сухопутной армии Европы". Польский Генштаб также планирует сформировать две новые дивизии и разместить их в восточной части страны, то есть в непосредственной близости к государственной границе Белоруссии.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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белоруссия, минск, польша, в мире
Белоруссия, Минск, Польша, В мире
В Минске назвали действия Запада подготовкой к агрессии

Дипломат Шпаковский: Минск считает действия Запада подготовкой к интервенции

© iStock.com / Ekaterina LoginovaДом правительства Республики Беларусь
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Дом правительства Республики Беларусь. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минск рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимает меры по переоснащению белорусской армии в области превентивного сдерживания с использованием всех средств, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский в авторской статье, подготовленной для журнала "Национальная оборона" .
"Белорусское военно-политичес Минск рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимает меры по переоснащению белорусской армии в области превентивного сдерживания с использованием всех средств, заявил советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский . гой – не имея возможности втягиваться в изнурительную гонку вооружений, принимает решения в области превентивного сдерживания", - заявил Шпаковский.
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Он напомнил, что в соответствии с обновленной военной доктриной Белоруссия по-прежнему характеризуется как "миролюбивое государство", а размещение на белорусской территории ядерного оружия Российской Федерации рассматривается как "важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии".
"При этом Минск считает правомочным применение военной силы в мирное время в целях сдерживания других государств от агрессии против Беларуси и недопущения дестабилизации внутренней обстановки в рамках антикризисного реагирования, а также заявляет о решимости защищать свои национальные интересы и общие интересы стран-членов военно-политических объединений с участием Республики Беларусь с использованием всех средств, находящихся в распоряжении государства", - сказал дипломат.
При этом он сослался на данные из открытых источников, согласно которым с 2015 года военные расходы Польши выросли в четыре раза, c компаниями военно-промышленного комплекса США подписаны контракты на приобретение 500 зарядных модулей для реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 истребителей F-35, большой партии вертолетов Apache, 250 танков Abrams, а также ЗРК Patriot. Отдельного внимания заслуживает контракт между Польшей и Южной Кореей на поставки танков и гаубиц, стоимость которого превышает 14 миллиардов долларов.
Кроме того, ожидается, что уже к концу 2024 года численность польской армии может достичь 220 тысяч человек, а впоследствии Варшава рассчитывает увеличить вооруженные силы до 300 тысяч личного состава с целью создания "самой сильной сухопутной армии Европы". Польский Генштаб также планирует сформировать две новые дивизии и разместить их в восточной части страны, то есть в непосредственной близости к государственной границе Белоруссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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