https://ria.ru/20240713/zalozhnik-1959484136.html

Спасенный из плена россиянин призвал к сделке Израиля с ХАМАС

Спасенный из плена россиянин призвал к сделке Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 13.07.2024

Спасенный из плена россиянин призвал к сделке Израиля с ХАМАС

Спасенный месяц назад в ходе спецоперации в секторе Газа российский заложник Андрей Козлов выступил на многотысячном митинге в Тель-Авиве и призвал... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:54

2024-07-13T21:54

2024-07-13T22:17

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл — РИА Новости. Спасенный месяц назад в ходе спецоперации в секторе Газа российский заложник Андрей Козлов выступил на многотысячном митинге в Тель-Авиве и призвал правительство Израиля к немедленному заключению сделки с целью возвращения из плена палестинского движения ХАМАС оставшихся 120 заложников, передает корреспондент РИА Новости. "Я говорю с вами сегодня вечером, потому что нет ничего важнее, чем заключить сделку, чтобы вернуть всех домой. Мне повезло, что меня спасли храбрые солдаты ЦАХАЛ ... Господин премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спасибо, что вернули меня домой. Теперь, пожалуйста, верните домой остальных заложников. Пожалуйста, заключите сделку ... Время уходит. Поверьте мне, каждый день имеет значение, каждая минута, даже каждая секунда,", - заявил Козлов перед толпой активистов. По словам освобожденного россиянина, время пребывания в секторе Газе "было настоящим адом". "Со стороны я могу выглядеть нормально, но боль давит на меня больше, чем кто-либо может ... себе представить. И я говорю, что мне повезло, потому что меня не держали в туннеле", - отметил Козлов. Ставшая еженедельной акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Массовый митинг проходит также у офиса премьер-министра в Иерусалиме, куда пешком из Тель-Авива маршем четыре дня шли тысячи активистов, включая семьи заложников. Демонстранты требуют досрочных выборов и не допустить срыва сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Антиправительственные протесты проходят в Израиле на фоне возобновившихся переговоров через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа в соответствии с планом, который был озвучен в конце мая президентом США Джо Байденом от имени Израиля. Известно, что первый этап сделки должен включать шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение порядка 40 живых и павших заложников. Ранее в июле СМИ сообщили, что движение ХАМАС отказалось от ключевого требования - гарантий от Израиля об окончательном прекращении огня на первом этапе сделки. Переговоры с посредниками проходили на этой неделе в Дохе и Каире, а канцелярия израильского премьера опубликовала несколько заявлений, где подчеркивается, что никакая сделка не помешает Израилю возобновить боевые действия и продолжать войну до достижения всех целей, главными из которых, помимо освобождения всех заложников, являются полная ликвидация движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. Поступают также противоречивые сообщения касательно контроля над так называемым Филадельфийским коридором - приграничной полосой разделяющей сектор Газа и Египет. Этот район в настоящее время контролируют израильские силы с целью предотвращения контрабанды оружия для радикалов через сеть подземных туннелей. Министр обороны Йоав Галант на днях допустил, что армия может покинуть коридор, если будет найден способ предотвратить дальнейшую контрабанду, а Нетаньяху решительно отверг такую возможность. ХАМАС и Египет выступают за то, что израильские силы должны покинуть Филадельфийский коридор. СМИ сообщали со ссылкой на источники, что вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе с сектором Газа и Египтом, блокирует прогресс в достижении соглашения. Портал Walla сообщал со ссылкой на израильский осведомленный источник, что Нетаньяху очень заинтересован в заключении сделки по освобождению заложников из сектора Газа, но ужесточает позиции на переговорах, так как понимает, что палестинское движение ХАМАС ослабло и заинтересовано в перемирии еще сильнее. Автор публикации отмечал, что такой подход может привести к срыву переговоров. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240713/rakety-1959482612.html

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, египет, тель-авив, андрей козлов, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году