https://ria.ru/20240713/zakon-1959449012.html

Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию

Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию - РИА Новости, 13.07.2024

Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому наличие земельного участка в собственности не может лишать права на жилищную субсидию жителя... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:47

2024-07-13T16:47

2024-07-13T16:47

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николай харитонов

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому наличие земельного участка в собственности не может лишать права на жилищную субсидию жителя Крайнего Севера в случае его постановки на учет до принятия федерального закона, ужесточившего требования к очередникам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, который после переезда с Крайнего Севера лишился права на жилищную субсидию из-за того, что его жене дали земельный участок под строительство дома, которым семья не смогла обзавестись из-за отсутствия денег. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на пленарном заседании отмечал, что законодательная инициатива внесена правительством во исполнение постановления Конституционного Суда. Цель - восстановить права северян, которые уже были поставлены на учет в качестве имеющих право на получение жилищных сертификатов, но были сняты с учетом изменений, внесенных в основной закон о жилищных субсидиях. Он добавлял, что речь идет о гражданах, которые до вступления в силу федерального закона № 228-ФЗ в качестве меры государственной поддержки получили для строительства жилого дома земельный участок, расположенный за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

https://ria.ru/20240213/nadbavki-1927102903.html

https://ria.ru/20231010/byudzhet-1901822158.html

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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, николай харитонов, госдума рф, общество