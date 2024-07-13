Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию
Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера с участками на жилсубсидию
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому наличие земельного участка в собственности не может лишать права на жилищную субсидию жителя Крайнего Севера в случае его постановки на учет до принятия федерального закона, ужесточившего требования к очередникам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, который после переезда с Крайнего Севера лишился права на жилищную субсидию из-за того, что его жене дали земельный участок под строительство дома, которым семья не смогла обзавестись из-за отсутствия денег.
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Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на пленарном заседании отмечал, что законодательная инициатива внесена правительством во исполнение постановления Конституционного Суда. Цель - восстановить права северян, которые уже были поставлены на учет в качестве имеющих право на получение жилищных сертификатов, но были сняты с учетом изменений, внесенных в основной закон о жилищных субсидиях.
Он добавлял, что речь идет о гражданах, которые до вступления в силу федерального закона № 228-ФЗ в качестве меры государственной поддержки получили для строительства жилого дома земельный участок, расположенный за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
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