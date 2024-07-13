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Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию - РИА Новости, 13.07.2024
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16:47 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/zakon-1959449012.html
Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию
Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию - РИА Новости, 13.07.2024
Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому наличие земельного участка в собственности не может лишать права на жилищную субсидию жителя... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:47
2024-07-13T16:47
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дальний восток
арктика
владимир путин
николай харитонов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому наличие земельного участка в собственности не может лишать права на жилищную субсидию жителя Крайнего Севера в случае его постановки на учет до принятия федерального закона, ужесточившего требования к очередникам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, который после переезда с Крайнего Севера лишился права на жилищную субсидию из-за того, что его жене дали земельный участок под строительство дома, которым семья не смогла обзавестись из-за отсутствия денег. Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на пленарном заседании отмечал, что законодательная инициатива внесена правительством во исполнение постановления Конституционного Суда. Цель - восстановить права северян, которые уже были поставлены на учет в качестве имеющих право на получение жилищных сертификатов, но были сняты с учетом изменений, внесенных в основной закон о жилищных субсидиях. Он добавлял, что речь идет о гражданах, которые до вступления в силу федерального закона № 228-ФЗ в качестве меры государственной поддержки получили для строительства жилого дома земельный участок, расположенный за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
https://ria.ru/20240213/nadbavki-1927102903.html
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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, николай харитонов, госдума рф, общество
Россия, Дальний Восток, Арктика, Владимир Путин, Николай Харитонов, Госдума РФ, Общество
Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию

Путин подписал закон о праве жителей Крайнего Севера с участками на жилсубсидию

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому наличие земельного участка в собственности не может лишать права на жилищную субсидию жителя Крайнего Севера в случае его постановки на учет до принятия федерального закона, ужесточившего требования к очередникам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, который после переезда с Крайнего Севера лишился права на жилищную субсидию из-за того, что его жене дали земельный участок под строительство дома, которым семья не смогла обзавестись из-за отсутствия денег.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Путин поручил разобраться с надбавками жителям Крайнего Севера
13 февраля, 15:33
Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на пленарном заседании отмечал, что законодательная инициатива внесена правительством во исполнение постановления Конституционного Суда. Цель - восстановить права северян, которые уже были поставлены на учет в качестве имеющих право на получение жилищных сертификатов, но были сняты с учетом изменений, внесенных в основной закон о жилищных субсидиях.
Он добавлял, что речь идет о гражданах, которые до вступления в силу федерального закона № 228-ФЗ в качестве меры государственной поддержки получили для строительства жилого дома земельный участок, расположенный за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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РоссияДальний ВостокАрктикаВладимир ПутинНиколай ХаритоновГосдума РФОбщество
 
 
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