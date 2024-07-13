https://ria.ru/20240713/zakon-1959432360.html

Путин подписал закон по правилам выезда из России для парламентариев

Путин подписал закон по правилам выезда из России для парламентариев - РИА Новости, 13.07.2024

Путин подписал закон по правилам выезда из России для парламентариев

Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, документ... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:57

2024-07-13T14:57

2024-07-13T14:57

политика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". "Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона. В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты. Закон не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки — именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж, отмечали ранее авторы законодательной инициативы.

https://ria.ru/20240426/putin-1942522619.html

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политика, россия, владимир путин, госдума рф