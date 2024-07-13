https://ria.ru/20240713/zakon-1959432360.html
Путин подписал закон по правилам выезда из России для парламентариев
Путин подписал закон по правилам выезда из России для парламентариев - РИА Новости, 13.07.2024
Путин подписал закон по правилам выезда из России для парламентариев
Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, документ... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:57
2024-07-13T14:57
2024-07-13T14:57
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". "Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона. В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты. Закон не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки — именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж, отмечали ранее авторы законодательной инициативы.
https://ria.ru/20240426/putin-1942522619.html
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политика, россия, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон по правилам выезда из России для парламентариев
Путин подписал закон, обязывающий парламентариев согласовывать выезды из РФ
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России, документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
"Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона.
В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.
Закон не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки — именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж, отмечали ранее авторы законодательной инициативы.