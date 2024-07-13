https://ria.ru/20240713/zakon-1959429868.html

Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам

Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам - РИА Новости, 13.07.2024

Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 октября предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2025-2027... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:34

2024-07-13T14:34

2024-07-13T14:37

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 октября предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также предполагает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон переносит в текущем году предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета с 15 сентября на 1 октября. Это связано с изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Также закон предполагает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан увеличивается с 3 до 10 лет. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Кроме того, закон предполагает направление в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А все поступления по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года, будут зачисляться в местные бюджеты. Поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака будут распределяться между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды. А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2025 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20240709/defitsit-1958420656.html

https://ria.ru/20240710/nalog-1958545002.html

https://ria.ru/20240711/ekonomika-1958876538.html

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экономика, россия, владимир путин, госдума рф, налоговые изменения в россии