Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 13.07.2024 (обновлено: 14:37 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/zakon-1959429868.html
Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам
Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам - РИА Новости, 13.07.2024
Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 октября предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2025-2027... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:34
2024-07-13T14:37
экономика
россия
владимир путин
госдума рф
налоговые изменения в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 октября предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также предполагает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон переносит в текущем году предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета с 15 сентября на 1 октября. Это связано с изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Также закон предполагает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан увеличивается с 3 до 10 лет. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Кроме того, закон предполагает направление в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А все поступления по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года, будут зачисляться в местные бюджеты. Поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака будут распределяться между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды. А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2025 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20240709/defitsit-1958420656.html
https://ria.ru/20240710/nalog-1958545002.html
https://ria.ru/20240711/ekonomika-1958876538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, госдума рф, налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Налоговые изменения в России
Путин подписал закон о списании 2/3 долгов регионов по бюджетным кредитам

Путин подписал закон о списании 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 октября предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также предполагает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон переносит в текущем году предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета с 15 сентября на 1 октября. Это связано с изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Также закон предполагает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Минфин отчитался о дефиците бюджета России за полгода
9 июля, 09:44
Срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан увеличивается с 3 до 10 лет. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ.
Кроме того, закон предполагает направление в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А все поступления по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года, будут зачисляться в местные бюджеты.
Предприниматель заполняет налоговую декларацию - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
История налога на прибыль в России
10 июля, 10:18
Поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака будут распределяться между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды.
А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2025 года.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Россия не должна повторять советский опыт экономики, заявил эксперт
11 июля, 04:52
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФНалоговые изменения в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала