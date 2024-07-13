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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 13.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T23:52
2024-07-13T23:52
2024-07-13T23:52
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
"Страна": в Запорожье прогремел взрыв