https://ria.ru/20240713/vzryv-1959493484.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 13.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T23:52

2024-07-13T23:52

2024-07-13T23:52

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

запорожье

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в мире, запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины