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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 13.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в субботу в украинском городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинское... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:51
2024-07-13T12:51
2024-07-13T12:51
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в субботу в украинском городе Днепропетровске на фоне ранее объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Днепр (Днепропетровск - ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 12.30 мск тревога звучит в Днепропетровской и Харьковской областях. В субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в в подконтрольном ВСУ городе Херсоне и Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Зеркало недели": в Днепропетровске прогремел взрыв