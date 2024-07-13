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Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы - РИА Новости, 13.07.2024
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:17
2024-07-13T08:17
2024-07-13T09:10
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сергей лебедев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв <...> Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно", — сказал собеседник агентства.По его словам, спустя 20 минут в сторону аэродрома направились скорые.Российские войска уже не раз наносили удары по аэродрому в Полтаве. Так, 3 июля ОТРК "Искандер" уничтожил там украинский боевой вертолет Ми-24.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html
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полтава, украина, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Подполье: сильный взрыв прогремел в пригороде Полтавы в районе аэродрома