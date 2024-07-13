Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 13.07.2024 (обновлено: 09:10 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/vzryv-1959384821.html
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы - РИА Новости, 13.07.2024
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:17
2024-07-13T09:10
специальная военная операция на украине
полтава
украина
в мире
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959390134_154:87:2048:1152_1920x0_80_0_0_0c18f25c40f2b0b077f5395f705d7083.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв &lt;...&gt; Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, спустя 20 минут в сторону аэродрома направились скорые.Российские войска уже не раз наносили удары по аэродрому в Полтаве. Так, 3 июля ОТРК "Искандер" уничтожил там украинский боевой вертолет Ми-24.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
полтава
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959390134_309:0:1845:1152_1920x0_80_0_0_59c2fe88ebd11285d3b991d6e0314aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
полтава, украина, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

Подполье: сильный взрыв прогремел в пригороде Полтавы в районе аэродрома

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Сопротивление сообщает, что в 00:40 со стороны аэродрома был слышен сильный взрыв <...> Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно", — сказал собеседник агентства.

Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Очень плохой день для ВСУ". Россия показала, как будет уничтожать F-16
5 июля, 08:00
По его словам, спустя 20 минут в сторону аэродрома направились скорые.
Российские войска уже не раз наносили удары по аэродрому в Полтаве. Так, 3 июля ОТРК "Искандер" уничтожил там украинский боевой вертолет Ми-24.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтаваУкраинаВ миреСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала