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Достижения промышленности Москвы представят на выставке в "Экспоцентре" - РИА Новости, 13.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/vystavka-1959402180.html
Достижения промышленности Москвы представят на выставке в "Экспоцентре"
Достижения промышленности Москвы представят на выставке в "Экспоцентре" - РИА Новости, 13.07.2024
Достижения промышленности Москвы представят на выставке в "Экспоцентре"
С ходом развития особой экономической зоны "Технополис Москва", достижениями столичных промпредприятий различных отраслей можно будет познакомиться на выставке... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:13
2024-07-13T12:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
экспоцентр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. С ходом развития особой экономической зоны "Технополис Москва", достижениями столичных промпредприятий различных отраслей можно будет познакомиться на выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая пройдет с 10 августа по 8 сентября в ЦВК "Экспоцентр", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Выставка станет частью программы городского форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица реализует проекты для популяризации индустриального сектора и привлечения внимания к деятельности предприятий и научно-технических центров города. Так, с 10 августа по 8 сентября в Экспоцентре состоится выставка “Москва промышленная. Город будущего”, на которой представят достижения моспрома, а также обсудят перспективы развития сектора до 2030 года. Каждый посетитель сможет попробовать себя в роли авиаконструктора, разработчика космических систем и оператора станка", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова, площадь выставки будет поделена на 10 секторов, представляющих определенные отрасли или направления работы столичной промышленности."Гости смогут осмотреть все пространства, следуя по разработанному маршруту. В мероприятии примут участие более 60 столичных производителей высокотехнологичных отраслей", — пояснил Гарбузов.В числе представленных в экспозиции - предприятия машиностроительного комплекса, ракетно-космической, авиационной, фармацевтической, медицинской и кабельной промышленности. Гостей выставки ждут лекции экспертов, мастер-классы, где, в частности, можно будет приготовить блюда из продуктов столичного производства под руководством шеф-поваров.Сегодня Москва как развитый промышленный центр активно внедряет инновации, расширяет производственные мощности и развивает технологические возможности. В городе более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых работают 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий. Среди выпускаемых товаров — электронная техника, медицинское оборудование, лекарства, предметы декора и мебель, косметика, обувь, одежда и многое другое.Москва помогает производителям выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции. Предприятиям доступно свыше 20 городских системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.
https://ria.ru/20240711/bagreeva-1958856117.html
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин, экспоцентр
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Экспоцентр

Достижения промышленности Москвы представят на выставке в "Экспоцентре"

© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППДостижения промышленности Москвы представят на выставке "Москва промышленная. Город будущего" в Экспоцентре
Достижения промышленности Москвы представят на выставке Москва промышленная. Город будущего в Экспоцентре - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
Достижения промышленности Москвы представят на выставке "Москва промышленная. Город будущего" в Экспоцентре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. С ходом развития особой экономической зоны "Технополис Москва", достижениями столичных промпредприятий различных отраслей можно будет познакомиться на выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая пройдет с 10 августа по 8 сентября в ЦВК "Экспоцентр", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Выставка станет частью программы городского форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
«
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица реализует проекты для популяризации индустриального сектора и привлечения внимания к деятельности предприятий и научно-технических центров города. Так, с 10 августа по 8 сентября в Экспоцентре состоится выставка “Москва промышленная. Город будущего”, на которой представят достижения моспрома, а также обсудят перспективы развития сектора до 2030 года. Каждый посетитель сможет попробовать себя в роли авиаконструктора, разработчика космических систем и оператора станка", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
По словам министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова, площадь выставки будет поделена на 10 секторов, представляющих определенные отрасли или направления работы столичной промышленности.
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"Гости смогут осмотреть все пространства, следуя по разработанному маршруту. В мероприятии примут участие более 60 столичных производителей высокотехнологичных отраслей", — пояснил Гарбузов.
В числе представленных в экспозиции - предприятия машиностроительного комплекса, ракетно-космической, авиационной, фармацевтической, медицинской и кабельной промышленности. Гостей выставки ждут лекции экспертов, мастер-классы, где, в частности, можно будет приготовить блюда из продуктов столичного производства под руководством шеф-поваров.
Сегодня Москва как развитый промышленный центр активно внедряет инновации, расширяет производственные мощности и развивает технологические возможности. В городе более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых работают 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 крупных и средних, а также около 100 малых предприятий. Среди выпускаемых товаров — электронная техника, медицинское оборудование, лекарства, предметы декора и мебель, косметика, обувь, одежда и многое другое.
Москва помогает производителям выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции. Предприятиям доступно свыше 20 городских системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовСергей СобянинЭкспоцентр
 
 
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