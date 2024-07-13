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Сокровища Омана в Кремле: парадные кинжалы, амулеты и украшения - РИА Новости, 13.07.2024
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Культура
 
08:00 13.07.2024 (обновлено: 08:22 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/vystavka-1959184530.html
Сокровища Омана в Кремле: парадные кинжалы, амулеты и украшения
Сокровища Омана в Кремле: парадные кинжалы, амулеты и украшения - РИА Новости, 13.07.2024
Сокровища Омана в Кремле: парадные кинжалы, амулеты и украшения
2024-07-13T08:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Серебряные сокровища Омана". Этот драгоценный металл играл исключительную роль в культуре страны — из него делали парадные кинжалы, пояса и ювелирные украшения. О роскошном мире Востока — в фотогалерее РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, культура, новости культуры, музеи, оман, москва, елена гагарина
Фото, Культура, Новости культуры, Музеи, Оман, Москва, Елена Гагарина, Культура
Сокровища Омана в Кремле: парадные кинжалы, амулеты и украшения

В Московский Кремль привезли кинжалы, амулеты и другие сокровища Омана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Серебряные сокровища Омана". Этот драгоценный металл играл исключительную роль в культуре страны — из него делали парадные кинжалы, пояса и ювелирные украшения. О роскошном мире Востока — в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Традиционную культуру Омана в Москве представили впервые. Выставка в Патриаршем дворце демонстрирует богатое историческое наследие и ювелирное мастерство этого восточного государства. Кинжалы, пояса, амулеты, украшения, национальные костюмы, необычные аксессуары — у каждой вещи уникальная история.

Посетители изучают экспонаты на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Традиционную культуру Омана в Москве представили впервые. Выставка в Патриаршем дворце демонстрирует богатое историческое наследие и ювелирное мастерство этого восточного государства. Кинжалы, пояса, амулеты, украшения, национальные костюмы, необычные аксессуары — у каждой вещи уникальная история.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Этот проект — результат сотрудничества с Национальным музеем Султаната Оман.

"Экспонаты абсолютно необычны для нашего музея. Собранные вместе, они формируют целостное повествование, которое отражает неразрывную связь прошлого и настоящего в оманской культуре", — сказала на вернисаже генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Генеральный директор Музеев Московского кремля Елена Гагарина на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Этот проект — результат сотрудничества с Национальным музеем Султаната Оман.

"Экспонаты абсолютно необычны для нашего музея. Собранные вместе, они формируют целостное повествование, которое отражает неразрывную связь прошлого и настоящего в оманской культуре", — сказала на вернисаже генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Серебро использовали при изготовлении традиционных кинжалов — ханджаров. Раньше ни один взрослый мужчина не позволял себе выйти из дома, не имея на поясе этого вида оружия. Теперь их носят преимущественно во время торжественных мероприятий. Символ ханджара есть на национальной эмблеме султаната и оманском риале — денежной единице страны.

Кинжал типа саиди на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Серебро использовали при изготовлении традиционных кинжалов — ханджаров. Раньше ни один взрослый мужчина не позволял себе выйти из дома, не имея на поясе этого вида оружия. Теперь их носят преимущественно во время торжественных мероприятий. Символ ханджара есть на национальной эмблеме султаната и оманском риале — денежной единице страны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

У кинжала характерная форма из-за очень короткого и изогнутого клинка. Гравировка на каждом изделии уникальна. Для декора использовали рог жирафа, дерево, кожу, золотые и серебряные нити. Кинжал олицетворял и духовную защиту, сочетая в себе совершенство формы и ценность благородного металла.

Кинжал типа сури на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

У кинжала характерная форма из-за очень короткого и изогнутого клинка. Гравировка на каждом изделии уникальна. Для декора использовали рог жирафа, дерево, кожу, золотые и серебряные нити. Кинжал олицетворял и духовную защиту, сочетая в себе совершенство формы и ценность благородного металла.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Особый интерес у посетителей выставки вызывают ювелирные украшения. По орнаменту иногда можно узнать регион происхождения предмета или определить мастерскую, в которой его сделали.

Ожерелье мантура на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Особый интерес у посетителей выставки вызывают ювелирные украшения. По орнаменту иногда можно узнать регион происхождения предмета или определить мастерскую, в которой его сделали.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Серебряные амулеты, ожерелья, серьги, браслеты на руки и ноги украшали золотом, бисером, тканью, кораллами и цветным стеклом.

Браслеты для ног на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Серебряные амулеты, ожерелья, серьги, браслеты на руки и ноги украшали золотом, бисером, тканью, кораллами и цветным стеклом.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Любители селективной парфюмерии обратят внимание на флаконы первых коллекций духов для мужчин и женщин Amouage. Этот бренд возрождает традиции восточной парфюмерии с ее насыщенными и сложными ароматами. В дело идут редкие компоненты — мирра, серебряный ладан, скалистая роза.

Флакон первой коллекции духов для женщин Amouage Gold Woman на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Любители селективной парфюмерии обратят внимание на флаконы первых коллекций духов для мужчин и женщин Amouage. Этот бренд возрождает традиции восточной парфюмерии с ее насыщенными и сложными ароматами. В дело идут редкие компоненты — мирра, серебряный ладан, скалистая роза.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Часть экспозиции посвящена мемориальным личным вещам. К примеру, традиционный костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави — главного представителя султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки. Он увлекался историей и исследовал культуру суахили.

Костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Часть экспозиции посвящена мемориальным личным вещам. К примеру, традиционный костюм шейха сэра Мбарака бин Али аль-Хинави — главного представителя султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки. Он увлекался историей и исследовал культуру суахили.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Проект получит продолжение. Как сообщил генсекретарь Национального музея Омана Жамала бин Хассана аль-Мусави, в 2025-м в Омане покажут экспозицию из собрания Музеев Московского Кремля.

"Для нас особая честь участвовать в выставке, которая размещена в стенах Музеев Московского Кремля. Эта выставка посвящена аспектам культурного наследия Омана. <...> У нас сложились отношения культурного сотрудничества — и в следующем году мы будем принимать Музеи Московского Кремля в Омане в рамках "Русских сезонов", — сказал он.

Генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Его Превосходительство Жамал бин Хассан аль-Мусави на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Проект получит продолжение. Как сообщил генсекретарь Национального музея Омана Жамала бин Хассана аль-Мусави, в 2025-м в Омане покажут экспозицию из собрания Музеев Московского Кремля.

"Для нас особая честь участвовать в выставке, которая размещена в стенах Музеев Московского Кремля. Эта выставка посвящена аспектам культурного наследия Омана. <...> У нас сложились отношения культурного сотрудничества — и в следующем году мы будем принимать Музеи Московского Кремля в Омане в рамках "Русских сезонов", — сказал он.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Выставка "Серебряные сокровища Омана" открыта до 29 сентября.

Посетители изучают экспонаты на открытии выставки Серебряные сокровища Омана в Патриаршем дворце Московского кремля

Выставка "Серебряные сокровища Омана" открыта до 29 сентября.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 10
 
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