Сокровища Омана в Кремле: парадные кинжалы, амулеты и украшения

Проект получит продолжение. Как сообщил генсекретарь Национального музея Омана Жамала бин Хассана аль-Мусави, в 2025-м в Омане покажут экспозицию из собрания Музеев Московского Кремля.

"Для нас особая честь участвовать в выставке, которая размещена в стенах Музеев Московского Кремля. Эта выставка посвящена аспектам культурного наследия Омана. <...> У нас сложились отношения культурного сотрудничества — и в следующем году мы будем принимать Музеи Московского Кремля в Омане в рамках "Русских сезонов", — сказал он.