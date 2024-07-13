https://ria.ru/20240713/vybory-1959378346.html
В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО
В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО - РИА Новости, 13.07.2024
В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО
Участники конференции Иркутского регионального отделения политической партии "Единая Россия" выдвинули на муниципальные выборы 19 участников специальной военной РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:32
2024-07-13T05:32
2024-07-13T05:32
политика
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игорь кобзев
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ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Участники конференции Иркутского регионального отделения политической партии "Единая Россия" выдвинули на муниципальные выборы 19 участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба иркутского отделения ЕР. В Иркутске состоялась XXVIII конференция Иркутского регионального отделения политической партии "Единая Россия", на которой были выдвинуты кандидаты на предстоящие выборы в органы местного самоуправления. "На предстоящие выборы "Единая Россия" ведет 19 участников специальной военной операции. Это и действующие депутаты, и те, кто впервые в политике. Кто-то из них сейчас находится на территории региона, кто-то – в зоне СВО, на боевом задании", - говорится в сообщении. Участник СВО Павел Безденежных от лица сослуживцев поблагодарил региональное отделение партии "Единая Россия" и всех жителей Иркутской области за гуманитарную помощь, постоянное внимание и поддержку, которую они оказывают тем, кто находится на боевом посту. Секретарь Иркутского регионального отделения "Единой России", губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что партия в последние годы идет в Иркутской области с нарастающим итогом: в 2022 году был получен исторический результат на массовых выборах органов местного самоуправления – уровень поддержки превысил 74%; в 2023 году был достигнут рекордный показатель на выборах в законодательное собрание – 35 мандатов из 45. Он подчеркнул, что кандидаты, которых выдвигает партия, уже подтвердили свою компетентность и доверие со стороны жителей: они прошли предварительное голосование. В единый день голосования 8 сентября 2024 года в Иркутской области предстоит избрать 18 мэров, 33 главы муниципальных образований первого уровня, 470 депутатов муниципальных дум.
https://ria.ru/20240711/rabota-1959023865.html
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политика, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, единая россия
Политика, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, Единая Россия
В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО
Иркутское отделение ЕР выдвинуло на муниципальные выборы 19 участников СВО
ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Участники конференции Иркутского регионального отделения политической партии "Единая Россия" выдвинули на муниципальные выборы 19 участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба иркутского отделения ЕР.
В Иркутске
состоялась XXVIII конференция Иркутского регионального отделения политической партии "Единая Россия", на которой были выдвинуты кандидаты на предстоящие выборы в органы местного самоуправления.
"На предстоящие выборы "Единая Россия" ведет 19 участников специальной военной операции. Это и действующие депутаты, и те, кто впервые в политике. Кто-то из них сейчас находится на территории региона, кто-то – в зоне СВО, на боевом задании", - говорится в сообщении.
Участник СВО Павел Безденежных от лица сослуживцев поблагодарил региональное отделение партии "Единая Россия" и всех жителей Иркутской области за гуманитарную помощь, постоянное внимание и поддержку, которую они оказывают тем, кто находится на боевом посту.
Секретарь Иркутского регионального отделения "Единой России", губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
отметил, что партия в последние годы идет в Иркутской области с нарастающим итогом: в 2022 году был получен исторический результат на массовых выборах органов местного самоуправления – уровень поддержки превысил 74%; в 2023 году был достигнут рекордный показатель на выборах в законодательное собрание – 35 мандатов из 45. Он подчеркнул, что кандидаты, которых выдвигает партия, уже подтвердили свою компетентность и доверие со стороны жителей: они прошли предварительное голосование.
В единый день голосования 8 сентября 2024 года в Иркутской области предстоит избрать 18 мэров, 33 главы муниципальных образований первого уровня, 470 депутатов муниципальных дум.