https://ria.ru/20240713/vybory-1959378346.html

В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО

В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО - РИА Новости, 13.07.2024

В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО

Участники конференции Иркутского регионального отделения политической партии "Единая Россия" выдвинули на муниципальные выборы 19 участников специальной военной РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:32

2024-07-13T05:32

2024-07-13T05:32

политика

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815643853_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_336ab0213f0d7de78a85813f7e83fff3.jpg

ИРКУТСК, 13 июл - РИА Новости. Участники конференции Иркутского регионального отделения политической партии "Единая Россия" выдвинули на муниципальные выборы 19 участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба иркутского отделения ЕР. В Иркутске состоялась XXVIII конференция Иркутского регионального отделения политической партии "Единая Россия", на которой были выдвинуты кандидаты на предстоящие выборы в органы местного самоуправления. "На предстоящие выборы "Единая Россия" ведет 19 участников специальной военной операции. Это и действующие депутаты, и те, кто впервые в политике. Кто-то из них сейчас находится на территории региона, кто-то – в зоне СВО, на боевом задании", - говорится в сообщении. Участник СВО Павел Безденежных от лица сослуживцев поблагодарил региональное отделение партии "Единая Россия" и всех жителей Иркутской области за гуманитарную помощь, постоянное внимание и поддержку, которую они оказывают тем, кто находится на боевом посту. Секретарь Иркутского регионального отделения "Единой России", губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что партия в последние годы идет в Иркутской области с нарастающим итогом: в 2022 году был получен исторический результат на массовых выборах органов местного самоуправления – уровень поддержки превысил 74%; в 2023 году был достигнут рекордный показатель на выборах в законодательное собрание – 35 мандатов из 45. Он подчеркнул, что кандидаты, которых выдвигает партия, уже подтвердили свою компетентность и доверие со стороны жителей: они прошли предварительное голосование. В единый день голосования 8 сентября 2024 года в Иркутской области предстоит избрать 18 мэров, 33 главы муниципальных образований первого уровня, 470 депутатов муниципальных дум.

https://ria.ru/20240711/rabota-1959023865.html

https://ria.ru/20240707/moskva-1958058117.html

иркутская область

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, иркутская область, иркутск, игорь кобзев, единая россия