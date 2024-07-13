В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины
Гладков: более 50 жителей Белгородской области находятся на лечении в больницах
© пресс-служба губернатора Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения областной клинической больницы Святителя Иоасафа
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения областной клинической больницы Святителя Иоасафа
БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Более 50 жителей Белгородской области, пострадавших от атак со стороны Украины, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор посетил городскую больницу №2 и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, где находятся на лечении 52 человека.
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"В медицинском учреждении получают лечение 32 человека. Один из них — в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации, получает всю необходимую интенсивную терапию. Остальные пациенты — средней степени тяжести с различными ранениями мягких тканей, головы и конечностей, ранениями, проникающими во внутренние органы, — получают лечение в отделениях по профилю", - написал Гладков.
Он добавил, что в областной клинической больнице на лечении находятся 20 жителей: 15 человек в состоянии средней степени тяжести, одну девушку уже готовят к выписке. Состояние четырех пациентов тяжелое, они находятся в реанимации, подчеркнул губернатор. Все пострадавшие, как отметил глава области, получают необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь и лекарственные препараты.
Гладков в пятницу также посетил детскую областную клиническую больницу, где лечатся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика восьми лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Трое ребят находятся в палатах, еще один - с ранением грудной клетки в реанимации в тяжелом состоянии.
Утром в субботу губернатор информировал, что город Шебекино третий день подряд подвергается обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу направлены трое пострадавших. Еще одного мужчину бригада скорой направила в городскую больницу №2 Белгорода.