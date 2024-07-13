https://ria.ru/20240713/vsu-1959450813.html

В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины

В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины - РИА Новости, 13.07.2024

В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины

Более 50 жителей Белгородской области, пострадавших от атак со стороны Украины, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:00

2024-07-13T17:00

2024-07-13T17:02

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Более 50 жителей Белгородской области, пострадавших от атак со стороны Украины, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор посетил городскую больницу №2 и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, где находятся на лечении 52 человека. "В медицинском учреждении получают лечение 32 человека. Один из них — в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации, получает всю необходимую интенсивную терапию. Остальные пациенты — средней степени тяжести с различными ранениями мягких тканей, головы и конечностей, ранениями, проникающими во внутренние органы, — получают лечение в отделениях по профилю", - написал Гладков.Он добавил, что в областной клинической больнице на лечении находятся 20 жителей: 15 человек в состоянии средней степени тяжести, одну девушку уже готовят к выписке. Состояние четырех пациентов тяжелое, они находятся в реанимации, подчеркнул губернатор. Все пострадавшие, как отметил глава области, получают необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь и лекарственные препараты. Гладков в пятницу также посетил детскую областную клиническую больницу, где лечатся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика восьми лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Трое ребят находятся в палатах, еще один - с ранением грудной клетки в реанимации в тяжелом состоянии. Утром в субботу губернатор информировал, что город Шебекино третий день подряд подвергается обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу направлены трое пострадавших. Еще одного мужчину бригада скорой направила в городскую больницу №2 Белгорода.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

белгород

шебекино

белгородская область

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белгород, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины