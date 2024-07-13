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В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 13.07.2024 (обновлено: 17:02 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/vsu-1959450813.html
В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины
В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины - РИА Новости, 13.07.2024
В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины
Более 50 жителей Белгородской области, пострадавших от атак со стороны Украины, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:00
2024-07-13T17:02
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959451015_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_e36f20bae4c570c811a21b7831afed2a.jpg
БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Более 50 жителей Белгородской области, пострадавших от атак со стороны Украины, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Губернатор посетил городскую больницу №2 и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, где находятся на лечении 52 человека. "В медицинском учреждении получают лечение 32 человека. Один из них — в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации, получает всю необходимую интенсивную терапию. Остальные пациенты — средней степени тяжести с различными ранениями мягких тканей, головы и конечностей, ранениями, проникающими во внутренние органы, — получают лечение в отделениях по профилю", - написал Гладков.Он добавил, что в областной клинической больнице на лечении находятся 20 жителей: 15 человек в состоянии средней степени тяжести, одну девушку уже готовят к выписке. Состояние четырех пациентов тяжелое, они находятся в реанимации, подчеркнул губернатор. Все пострадавшие, как отметил глава области, получают необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь и лекарственные препараты. Гладков в пятницу также посетил детскую областную клиническую больницу, где лечатся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика восьми лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Трое ребят находятся в палатах, еще один - с ранением грудной клетки в реанимации в тяжелом состоянии. Утром в субботу губернатор информировал, что город Шебекино третий день подряд подвергается обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу направлены трое пострадавших. Еще одного мужчину бригада скорой направила в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html
https://ria.ru/20240709/udary-1958532448.html
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белгород, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших от атак со стороны Украины

Гладков: более 50 жителей Белгородской области находятся на лечении в больницах

© пресс-служба губернатора Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения областной клинической больницы Святителя Иоасафа
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения областной клинической больницы Святителя Иоасафа - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© пресс-служба губернатора Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения областной клинической больницы Святителя Иоасафа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Более 50 жителей Белгородской области, пострадавших от атак со стороны Украины, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор посетил городскую больницу №2 и областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, где находятся на лечении 52 человека.
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"В медицинском учреждении получают лечение 32 человека. Один из них — в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации, получает всю необходимую интенсивную терапию. Остальные пациенты — средней степени тяжести с различными ранениями мягких тканей, головы и конечностей, ранениями, проникающими во внутренние органы, — получают лечение в отделениях по профилю", - написал Гладков.
Он добавил, что в областной клинической больнице на лечении находятся 20 жителей: 15 человек в состоянии средней степени тяжести, одну девушку уже готовят к выписке. Состояние четырех пациентов тяжелое, они находятся в реанимации, подчеркнул губернатор. Все пострадавшие, как отметил глава области, получают необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь и лекарственные препараты.
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Гладков в пятницу также посетил детскую областную клиническую больницу, где лечатся дети, пострадавшие при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино. Как отметил глава региона, самого юного пострадавшего, мальчика восьми лет, отправили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Трое ребят находятся в палатах, еще один - с ранением грудной клетки в реанимации в тяжелом состоянии.
Утром в субботу губернатор информировал, что город Шебекино третий день подряд подвергается обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей. В областную клиническую больницу направлены трое пострадавших. Еще одного мужчину бригада скорой направила в городскую больницу №2 Белгорода.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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