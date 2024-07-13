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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:21 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/vsu-1959385166.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в субботу выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, по Петровскому и Кировскому районам Донецка,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:21
2024-07-13T08:21
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.35 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 05.00 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский и Кировский районы): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях.Кроме того, по данным представительства, в 07.50 утра субботы украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% подобных боеприпасов, поставленных Киеву, могут вообще не разорваться, так как долгое время лежали на складах. В этом случае они будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта. -0-
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
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донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Донецку

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.35 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 05.00 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский и Кировский районы): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях.
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Кроме того, по данным представительства, в 07.50 утра субботы украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% подобных боеприпасов, поставленных Киеву, могут вообще не разорваться, так как долгое время лежали на складах. В этом случае они будут угрожать гражданскому населению даже после завершения конфликта. -0-
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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