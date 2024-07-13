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В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2024
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу утром в Днепропетровской области на Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:03
2024-07-13T08:03
2024-07-13T08:03
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу утром в Днепропетровской области на Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале."В Днепропетровской области... работает ПВО", - говорится в сообщении.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 06.40 мск, тревога звучит в Кировоградской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы, связанные с работой украинской ПВО