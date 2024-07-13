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В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/vsu-1959383633.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2024
В Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу утром в Днепропетровской области на Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:03
2024-07-13T08:03
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу утром в Днепропетровской области на Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале."В Днепропетровской области... работает ПВО", - говорится в сообщении.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 06.40 мск, тревога звучит в Кировоградской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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днепропетровская область
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днепропетровская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы, связанные с работой украинской ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу утром в Днепропетровской области на Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.
«
"В Днепропетровской области... работает ПВО", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 06.40 мск, тревога звучит в Кировоградской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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