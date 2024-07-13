https://ria.ru/20240713/vks-1959377020.html

Российская авиация поразила опорный пункт и живую силу противника

Российская авиация поразила опорный пункт и живую силу противника - РИА Новости, 13.07.2024

Российская авиация поразила опорный пункт и живую силу противника

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", противник понес потери убитыми и ранеными, сообщило... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:07

2024-07-13T05:07

2024-07-13T05:44

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", противник понес потери убитыми и ранеными, сообщило Минобороны. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", — говорится в заявлении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", — сообщили в министерстве. Командир вертолета Ка-52м Александр рассказал, что "враг понес потери в живой силе убитыми и ранеными".Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность