https://ria.ru/20240713/vasilev-1959269730.html

Виктор Васильев: Запад пытается оттянуть Армению от союзников

Виктор Васильев: Запад пытается оттянуть Армению от союзников - РИА Новости, 13.07.2024

Виктор Васильев: Запад пытается оттянуть Армению от союзников

Запад пытается продвигать в странах Центральной Азии нарратив, что им не нужна Организация договора о коллективной безопасности, а Армению – оттянуть от этой... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:00

2024-07-13T10:00

2024-07-13T10:00

интервью

афганистан

армения

россия

александр лукашенко

имангали тасмагамбетов

оон

одкб

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Запад пытается продвигать в странах Центральной Азии нарратив, что им не нужна Организация договора о коллективной безопасности, а Армению – оттянуть от этой организации, заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. О перспективах расширения ОДКБ, о диалоге с новыми властями Афганистана и о важных решениях, принятых на последних совещаниях, Васильев рассказал в интервью РИА Новости.— В мае и июне в Алма-Ате состоялись заседания совета министров обороны и министров иностранных дел ОДКБ, а также заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ? Каковы итоги этих встреч?— Министр обороны России Андрей Рэмович Белоусов и секретарь Совета Безопасности России Сергей Кужугетович Шойгу в своих контактах с коллегами – они были как в закрытом формате, так и на пленарных заседаниях – основной упор делали на укреплении системы коллективной безопасности. В первую очередь – ее военной составляющей, а также в области борьбы с терроризмом, наркотиками, нелегальной миграцией, предотвращении стихийных бедствий. Кроме того, сейчас на передний план выходит еще один острый вопрос – информационная безопасность.Что касается встречи министров иностранных дел, то здесь главный акцент был сделан на политическом взаимодействии. Сергей Викторович Лавров также подробно информировал коллег о состоявшихся накануне его визита в Алма-Ату встречах президента Российской Федерации в КНДР и во Вьетнаме, что было воспринято коллегами с большим интересом. Кроме того, он привлек внимание министров к важности построения новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, о чем заявил Владимир Владимирович Путин в выступлении 14 июня на расширенной коллегии МИД.Действительно, нынешняя система безопасности в Европе, – а, скорее, уже система отсутствия безопасности в Европе, – которая сложилась из-за действий западных непартнеров, требует новых подходов, нового видения к построению этой архитектуры. Инициатива, с которой выступил президент РФ, и которую развил в своих контактах с партнерами министр иностранных дел, в том числе нацелена на то, чтобы посмотреть, как мы можем выстроить новую архитектуру безопасности на евразийском пространстве, в том числе с участием государств и членов ОДКБ.Уверен, что диалог на эту же тему будет продолжен и в более широком формате с участием государств и других региональных организаций, поскольку вопросы безопасности касаются стран, простирающихся как в Европе и Азии, так и в странах Ближнего и Среднего Востока, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Что касается решений, принятых в ходе заседаний уставных органов ОДКБ, то они также носили весьма конкретный характер. Были приняты решения по развитию миротворческого потенциала, рекомендации по обучению соответствующих контингентов, план совместных учений и подготовки коллективных сил ОДКБ и ряд других документов.На встрече министров иностранных дел были приняты совместные заявления по взаимодействию в сфере информационной безопасности, по мирному использованию космического пространства, по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 80-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков.Все эти заявления и решения были поддержаны всеми нашими партнерами, за исключением Армении. Ее представители уже не первый раз не участвуют в заседаниях ОДКБ, но, тем не менее, армянская сторона не возражает против принятия согласованных шагов и действий другими странами-участницами. В целом же атмосфера всех заседаний была действительно конструктивной и плодотворной. Было условлено, что очередная встреча пройдет в Астане в ноябре.— Можно ли сказать по итогам этих встреч, в каких регионах члены ОДКБ видят наиболее острую и потенциально опасную для себя обстановку?— Когда мы говорим о безопасности и о роли ОДКБ, мы говорим о "зоне ответственности" организации. А зона ответственности – это внешний периметр, подчеркну, международно признанных границ государств-членов ОДКБ. Границы наши обширные – от Европы до Дальнего Востока. И, конечно, если пройтись по периметру этих границ, то мы видим, что ситуация там весьма разная.Если брать Российскую Федерацию и Белоруссию, то, естественно, наибольшую угрозу для нас представляет вооруженный конфликт с объединенным Западом на территории Украины. Ситуации на Украине было уделено достаточно времени в ходе заседаний в узком составе. Руководители наших министерств и ведомств подробно информировали коллег о ситуации в зоне специальной военной операции. В частности, привлекли внимание к наращиванию военной техники и вооружений, поставкам со стороны стран НАТО и других непартнеров, использованию этого оружия как в зоне СВО, так уже и за ее пределами, то есть вглубь территории Российской Федерации.Сложная ситуация складывается и в Кавказском регионе, где мы также видим неприкрытые попытки стран Запада раскачать ситуацию. Они стремятся не просто вбить клин, но и фактически оттянуть Армению от ее союзников. Естественно, все коллеги это отчетливо осознают. Мы видим на примере других ситуаций, в том же Закавказье, в той же Грузии, к чему это все приводит. Естественно, у нас не может не вызывать тревоги и опасений действия внешних игроков и руководства в Ереване, которые дестабилизируют ситуацию не только внутри самой Армении, но могут обострить ситуацию и за ее пределами.Что касается Центральной Азии, то здесь главный вызов – угроза терроризма, экстремизма и национализма, которые истекают из этого региона. Коллеги достаточно откровенно обсудили в узком составе те проблемы, с которыми мы сталкиваемся как внутри государств-членов ОДКБ, так и за их пределами.В рамках ОДКБ, под эгидой Комитета секретарей Советов безопасности действуют координационные советы по борьбе с террористической, нарко- и другими угрозами, в рамках которых ведется предметная работа, проводятся совместные операции. В частности, ведется список террористических организаций и лиц, причастных к террористическим организациям, который обновляется на регулярной основе, что позволяет предотвращать готовящиеся акты. Если вы видите по сводкам прессы, что ФСБ предотвратила террористический акт, то это стало в том числе результатом взаимодействия сил безопасности государств-членов ОДКБ. Диалог ведется на постоянной основе, он может быть не так афишируем, с одной стороны, к сожалению, а с другой стороны, такова специфика работы. Но главное — результат есть.Один из главных вызовов – это ситуация в Афганистане, где располагаются значительные неподконтрольные официальным властям Кабула группировки, в том числе террористической направленности. Некоторые из этих группировок появились не случайно, так как были вытеснены или "завезены" из Ближнего Востока, в частности из приграничного региона между Сирией и Турцией. Понятно, что это не просто группировки и не просто беженцы. Это люди, прошедшие боевую подготовку, имеющие налаженное финансирование. Естественно, купирование соответствующих угроз является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ.Возвращаясь к политическому сотрудничеству, то мы отмечаем, как сейчас налаживается тесное взаимодействие между ОДКБ в частности с ШОС. Естественно, ситуация на Дальнем Востоке тоже не может не вызывать беспокойства. Мы видим наращивание сил НАТО в регионе, попытки создания новых альянсов и блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это также представляет угрозу не только для РФ, но и для всех государств-членов ОДКБ.— Страны Запада пытаются вмешиваться в положение дел в зоне ответственности в ОДКБ? В том же Афганистане есть сейчас какой-то западный фактор, или они полностью оттуда ушли?— Афганистан не является зоной ответственности ОДКБ, но граница с этим государством — зона пристального внимания. Кроме того, заявлять о том, что западники полностью оттуда ушли, нельзя. Улетающие самолеты, за которые хватались остававшиеся в аэропорту люди, создали неприятную картинку, которую на Западе хотели побыстрее забыть. Но, образно говоря, не все самолеты улетели и не все агенты разъехались. Поэтому, естественно, каналы влияния остались, они задействуются. Еще раз отмечу, в стране находятся группы террористической направленности. Они носят различные наименования, имеют различный конфессиональный и национальный составы. Понятно, что любая организация требует финансирования. И это финансирование идет не из воздуха. Оно осуществляется целенаправленно и вполне с конкретными целями. Мы это не только видим, но и предпринимаем ответные меры, в том числе через диалог с действующими властями в Афганистане.Но, наверное, если говорить о западном вмешательстве, да и прямом участии, то для нас, разумеется, более актуальна ситуация на Украине. Все разговоры с их стороны о мирном процессе, о мирных переговорах на следующий же день забываются на фоне объявлений о новых поставках вооружений, о новых суммах, которые выделяются на военную помощь и тому подобное. Безусловно, ситуация на Кавказе – и не только в Армении, в сопредельных странах. Эти попытки видны, очевидны. В том числе применительно к соседнему Ирану. Естественно, в случае дестабилизации ситуации на Кавказе, это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ.— Совет министров иностранных дел ОДКБ в июне согласовал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о программе укрепления таджикско-афганской границы. Означает ли это, что работа над программой близка к завершению? Когда она может быть утверждена? Можете ли вы назвать предполагаемые сроки начала укрепления границы Таджикистана и Афганистана?— Вопрос об укреплении границы Таджикистана с Афганистаном возник не сегодня. Первое решение было принято еще в 2013 году на сессии Совета коллективной безопасности в Сочи. С тех пор в его развитие уже предпринимались конкретные шаги на этом направлении, в первую очередь, по линии оборонных ведомств.Что касается проекта нынешней Целевой межгосударственной программы, то он был рассмотрен и одобрен в ходе прошедших в Алма-Ате заседаний СМИД, СМО и КССБ ОДКБ. После чего он будет передан на подпись президентов. Имеется ввиду, что мы не будем ждать следующей сессии Совета Коллективной Безопасности, которая запланирована на ноябрь текущего года. Я надеюсь, в самые ближайшие сроки она будет утверждена президентами.Программа состоит из трех этапов. В первоначальном своем варианте она рассчитана на 5 лет. В рамках первого этапа предполагается ее конкретизировать. С одной стороны, таджикская сторона должна выйти с предложениями по укреплению конкретных участков границы. С другой стороны, государства, которые будут участвовать в реализации этой программы, должны определиться с материальными и другими средствами, которые могли бы быть выделены для обеспечения охраны государственной границы Таджикистана. Рассчитываем, что этот этап займет около года.Потом предусмотрены второй и третий этапы – в рамках пятилетнего периода, когда будут приняты конкретные меры по обустройству границы. Каждый из этих этапов, о которых я говорил, может быть скорректирован. То есть программа – не что-то, вырубленное в камне, она подлежит возможным изменениям и доработке.— Какова будет стоимость этой программы?— Пока речь идет только о проекте программы. Поэтому о какой сумме в конце концов пойдет речь, пока говорить рано. Но мы понимаем, по каким параметрам надо укреплять таджико-афганскую границу. Это, действительно, не дешево, учитывая протяженность границы, плюс многие точки находятся на высокогорье в трудно доступной местности.— Все члены ОДКБ готовы участвовать в финансировании этой программы или в поставках техники по программе?— Безусловно, решение было поддержано всеми государствами ОДКБ. Как я уже сказал, Армения сейчас занимает особую позицию. То есть она не возражает против принятия этой программы, но она и не подписала ее, поэтому на данном этапе не участвует в реализации.Каждая страна, в зависимости от тех потребностей и возможностей будет определяться, чем она может помочь. Кто-то может помочь специалистами, кто-то обучением или техникой.Отмечу, что межгосударственная программа обеспечения охраны таджикско-афганской границы – важный элемент, но не единственный. Мы продолжаем, в том числе и в рамках ОДКБ, поставки вооружения и военной техники в Таджикистан. Часть этой техники и вооружений используется для обеспечения охраны границы. Кроме того, в этом году запланирован ряд военных учений, в частности, коллективных сил оперативного реагирования центрально-азиатского региона, которые запланированы на осень этого года. Все эти мероприятия уже сегодня свидетельствуют о том, что члены ОДКБ уделяют пристальное внимание обеспечению безопасности на таджикско-афганской границе.При этом подчеркну, что мы не должны ставить целью строить какую-то стену между государствами-членами ОДКБ и Афганистаном. Нужен диалог, к чему, собственно говоря, российская сторона и другие наши партнеры стремятся. Поэтому не случайно мы ведем активный диалог с действующими властями Афганистана с тем, чтобы предотвратить и недопустить обострения ситуации на границе. Этот диалог уже дает результаты с точки зрения борьбы с теми незаконными формированиями, которые находятся на территории Афганистана.По тому же наркотрафику мы видим качественные изменения. Если раньше наркотики производились преимущественно на территории Афганистана, то сейчас Афганистан скорее становится транзитной зоной для провоза опиатов и других наркосредств на территорию государств ОДКБ, в том числе и в Россию.— Возможна ли совместная борьба ОДКБ и властей Афганистана с этими неподконтрольными группировками?— Надеюсь, что настанет момент, когда мы будем бороться совместными усилиями. Но надо быть реалистами: мы прекрасно понимаем отчасти религиозный, отчасти национальный характер этих группировок. Я уже говорил о финансировании их деятельности. Диалог достаточно чувствительный, но он ведется.У каждого государства с Кабулом есть свои каналы взаимодействия. Российская сторона взаимодействует по двухсторонней линии с Кабулом, с действующими властями. Но, как известно, движение "Талибан"* в свое время было признано террористическим в Российской Федерации. Сейчас само движение претерпело существенные изменения. Действующая правовая база, включая резолюции Совета Безопасности ООН, позволяет осуществлять политические контакты с этим движением. Но, естественно, для того, чтобы вести уже полноценный диалог, для того чтобы устанавливать формальные связи, конечно, нам необходимо и в правовом поле принять соответствующие решения.— Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявлял, что не исключает расширения организации. Ведется ли диалог с какими-либо странами об этом и с какими?— К сожалению, не совсем правильно были интерпретированы слова генерального секретаря относительно расширения ОДКБ.Устав ОДКБ, статья 16, предполагает возможность принятия новых членов, если они разделяют цели и принципы этой Организации. Поэтому сам принцип не подвергается сомнению. Однако каких-либо переговоров на этот счет не ведется.Я бы сказал, если говорить о "расширении", то речь идет о расширении взаимодействия ОДКБ с отдельными государствами, организациями и объединениями. Например, подписан меморандум о взаимодействии между ШОС и ОДКБ. Есть много программ, которые осуществляются в рамках ШОС, – они во многом перекликаются с деятельностью ОДКБ. Так, в рамках ШОС действует региональная антитеррористическая структура, которая активно взаимодействует с соответствующим профильным Координационным советом ОДКБ. Учитывая, что Белоруссия недавно вступила в ШОС, то, за исключением Армении, все государства ОДКБ теперь являются и государствами-членами ШОС.На территории Таджикистана планируется проведение в этом году антинаркотических учений, будет создан антинаркотический центр. Я уверен, что этот антинаркотический центр будет работать как в интересах ОДКБ так и ШОС.Когда ОДКБ проводит свои мероприятия, будь то военные учения или специальные операции, мы всегда приглашаем наблюдателей. И зачастую, когда речь идет о борьбе с незаконной миграцией или опять же о борьбе с наркотиками, в этих операциях принимают участие до 50 государств в качестве наблюдателей или участников.Есть меморандум о взаимодействии между ОДКБ и ООН, который в том числе подразумевает развитие взаимодействия в сфере миротворчества. Мы долгое время вели переговоры относительно возможности задействования миротворческих сил ОДКБ в различных миротворческих операциях по линии ООН. В силу ряда обстоятельств мы хорошо продвинулись в юридической основе, но в практической пока определенный ступор. Но вот совсем недавно миротворческие силы Казахстана были развернуты на Голанских высотах в качестве миротворческого контингента под флагом ООН. Эти миротворческие силы Казахстана проходили подготовку в рамках совместных учений государств-членов ОДКБ.То есть вопрос расширения ОДКБ идет через установление партнерских отношений, взаимодействия, сотрудничества с организациями.Я уже говорил о том, что президент Российской Федерации выступил с инициативой о создании архитектуры евразийской безопасности. Реализация данной инициативы подразумевает не только взаимодействие внутри ОДКБ, а также взаимодействие с другими международными организациями, в том числе СНГ, ШОС, со странами Персидского залива, АСЕАН.Причем мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, те предложения, которые неоднократно звучали от нас, не нашли встречного желания. Видим, что происходит в Европе, тот же конфликт на Украине. До этого была война в бывшей Югославии, в Сербии. Мы видим, что НАТО из зоны Североатлантической перетекает теперь уже и в зону Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, 3 июня в Астане проходило заседание Координационного совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, принята программа действий. Речь идет о том, чтобы Парламентская ассамблея ОДКБ играла более активную роль в подготовке юридической основы нашего взаимодействия. Потому что есть целый блок вопросов, которые требуют своего юридического регулирования.Кроме того, взаимодействие наших парламентариев необходимо и на информационной площадке. Мы видим, что западные страны активно используют информационные ресурсы для продвижения своей повестки дня. К сожалению, это приносит свои негативные плоды. Здесь опять же требуется солидная юридическая база, надежная юридическая основа с тем, чтобы предотвращать проникновение западных информационных средств. Речь идет и о конкретных финансовых потоках, которые используются правительственными структурами государств-членов НАТО, в первую очередь США, для финансирования оппозиционно настроенных лиц на территории наших стран, а также использование каналов юридических и физических лиц для финансирования по сути антиправительственной и антигосударственной линии в государствах членов ОДКБ. Поэтому можно только приветствовать активизацию парламентского измерения ОДКБ.— Мы знаем, что в некоторых странах-членах ОДКБ активно работают западные НКО и СМИ. Пытаются ли они продвигать нарратив, что ОДКБ этим республикам не нужен?— Безусловно, этот нарратив продвигается с задействованием всех каналов. Я уже говорил о том, что ОДКБ предлагала НАТО открытый диалог по поводу того, чтобы вместе решать вопросы безопасности на евразийском пространстве. Но этот диалог был отвергнут, потому что со стороны НАТО и, в первую очередь, США, все понимали, что ОДКБ как структура, которая консолидирует государства на пространстве бывшего СССР, тем более в такой чувствительной сфере, как безопасность, весьма и весьма важна. И признавать само существование ОДКБ как организации для западников невыгодно.Сейчас мы видим, что финансовый поток на деятельность неправительственных, некоммерческих организаций, как на территории России, Белоруссии, так и на территории стран Центральной Азии не истекает, а наоборот нарастает.— Насколько реальна перспектива того, что миротворческий контингент ОДКБ примет участие в операции под эгидой ООН?— Я уже отмечал, что между ОДКБ и департаментом операций по поддержанию мира секретариата ООН подписан меморандум о взаимодействии. Поэтому если такая потребность будет, то вся юридическая основа готова.Но дело еще в том, что в миротворчестве ООН есть определенные критерии, правила, принципы. Например, позиция принимающей стороны. То есть принимающая сторона должна дать свое согласие на размещение миротворческого контингента. Кроме того, Россия как постоянный член Совета Безопасности в силу политических договоренностей не может принимать участие в миротворческих миссиях ООН на Ближнем Востоке. Кстати, это касается и военнослужащих США, Великобритании и Франции. Хотя мы видим их "немиротворцев" в регионе на постоянной основе.Но важен и другой аспект – миротворческие силы ОДКБ создавались не только для миротворчества под эгидой ООН. Они создавались в том числе для возможного проведения миротворческих операций на территории государств-членов по решению СКБ ОДКБ. Ярким примером явилась операция в январе 2022 года в Казахстане, в результате чего удалось предотвратить государственный переворот в республике.— Президент Лукашенко и другие представители Белоруссии говорят о тревожной ситуации на белорусско-украинской границе, что Украина накапливает там силы. Обсуждается ли эта тема на уровне ОДКБ?— Президент Александр Лукашенко недавно выступал в связи с Днем Республики Беларусь и в связи с 80-й годовщиной освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Он еще раз подтвердил, что Республика Беларусь настроена на мирный путь развития, на мирное существование со всеми соседями. Но, говоря об этом, он также весьма жестко предостерег от возможных провокаций в том числе на украинско-белорусской границе. Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам. В рамках ОДКБ работает Объединенный штаб, там действует центр кризисного реагирования, который в режиме реального времени следит за развитием ситуации. Поэтому это вопрос к коллегам из Объединенного штаба. Но, еще раз подчеркну, что со стороны Республики Беларусь мы видим стремление к миру, а не к конфликту и к войне.— Как известно, Армения заморозила свое участие в ОДКБ, в том числе не направляет свою долю финансирования в бюджет Организации. Обсуждается ли, как ее доля должна быть распределена между другими участниками организации?— Если брать бюджет нынешнего, 2024 года, то это вопрос согласован. На заседаниях Постоянного совета и в рамках заседаний трех уставных органов ОДКБ в Алма-Ате уже приняты рекомендации по корректировке бюджета Организации на этот год. После чего они были вынесены на подписание руководителями наших стран в рабочем порядке.Ситуация действительно нестандартная, учитывая заявления армянской стороны не выплачивать свой взнос в этом году. У Организации есть определенные финансовые резервы, которые были накоплены ранее. Они позволили скорректировать бюджет. Причем это не приведет к резкому его сокращению.И еще важный момент – это не повлечет пересмотра шкалы взноса. То есть государства-члены, включая Россию, не будут платить больше, чем они должны были платить.Ну а что касается самого принципа выплаты взносов, то в данном случае мы не являемся новаторами: это принцип деятельности международных организаций, что начисленные взносы государство-член обязано вносить. Мы надеемся, что армянская сторона все-таки пересмотрит свое отношение к участию в ОДКБ, и как государство, ответственный член международного сообщества, выполнит свои обязательства в отношении бюджета ОДКБ на текущий год.Что касается предстоящего периода – 2025 года, – то это предмет дальнейших обсуждений.— Если не секрет, Армения какую долю бюджета организации формировала?— Это не секрет. Бюджет организации в установленной пропорции распределен между всеми государствами-членами. То есть 50% взносов выплачивает Российская Федерация. Остальные 50% распределены между другими пятью государствами-членами. Соответственно, каждый (кроме России) платит по 10% от бюджета, в том числе и Республика Армения.— А на следующий год пока неизвестно, будут ли они платить?— Это уже политическое решение. Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно будут подсчитаны все статьи. 10% от этой суммы будут начислены Армении. Будет она платить или не будет, это уже политическая воля руководства страны.* Организация находится под санкциями ООН за терроризм.

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https://ria.ru/20240621/armeniya-1954444590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, афганистан, армения, россия, александр лукашенко, имангали тасмагамбетов, оон, одкб, шос, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)