https://ria.ru/20240713/ukraina-1959477074.html

В Киеве заговорили о генеральном сражении

В Киеве заговорили о генеральном сражении - РИА Новости, 13.07.2024

В Киеве заговорили о генеральном сражении

Так называемое генеральное сражение на Украине может произойти уже в конце лета, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T20:24

2024-07-13T20:24

2024-07-13T23:04

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служба безопасности украины

олег стариков

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Так называемое генеральное сражение на Украине может произойти уже в конце лета, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт"."Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением", — отметил он.По словам полковника, это событие определит исход конфликта, а также позиции сторон на дальнейших переговорах. При этом Стариков добавил, что время играет на стороне России.Президент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240713/makgovern-1959467354.html

https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, служба безопасности украины, олег стариков