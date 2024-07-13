https://ria.ru/20240713/ukraina-1959477074.html
В Киеве заговорили о генеральном сражении
В Киеве заговорили о генеральном сражении - РИА Новости, 13.07.2024
В Киеве заговорили о генеральном сражении
Так называемое генеральное сражение на Украине может произойти уже в конце лета, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T20:24
2024-07-13T20:24
2024-07-13T23:04
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Так называемое генеральное сражение на Украине может произойти уже в конце лета, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "ПолитЭксперт"."Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением", — отметил он.По словам полковника, это событие определит исход конфликта, а также позиции сторон на дальнейших переговорах. При этом Стариков добавил, что время играет на стороне России.Президент Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240713/makgovern-1959467354.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Олег Стариков
В Киеве заговорили о генеральном сражении
Экс-полковник СБУ: генеральное сражение на Украине может случиться уже летом