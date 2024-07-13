Премьер Швеции выступил за поддержку Украины без отправки войск НАТО
Премьер Швеции Кристерссон выступил за поддержку Украины без отправки войск НАТО
© AP Photo / Pavel GolovkinУльф Кристерссон
© AP Photo / Pavel Golovkin
Ульф Кристерссон . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал "разумными" текущие способы поддержки Украины, не подразумевающие отправки в страну войск НАТО.
Отвечая на вопрос журналиста Time о том, рассматривает ли он возможность размещения войск НАТО на территории Украины, Кристерссон заявил, что он придерживается мнения большинства.
"Что мы делаем, так это помогаем Украине, предоставляя ей оружие, деньги, политическую поддержку и помогая ей защитить себя. Это разумное решение на данный момент", - заявил Кристерссон.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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