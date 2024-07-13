https://ria.ru/20240713/ukraina-1959442424.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2024

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:52

2024-07-13T15:52

2024-07-13T15:52

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса на 15.40 мск, тревога звучит в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины. Ранее в субботу тревога уже объявлялась на всей территории страны. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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в мире, украина, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины