https://ria.ru/20240713/ukraina-1959442424.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.07.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:52
2024-07-13T15:52
2024-07-13T15:52
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса на 15.40 мск, тревога звучит в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины. Ранее в субботу тревога уже объявлялась на всей территории страны. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В мире, Украина, Россия, Черниговская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу