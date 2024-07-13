https://ria.ru/20240713/ukraina-1959427437.html

Буданов* утверждает, что на Путина совершались покушения

Буданов* утверждает, что на Путина совершались покушения - РИА Новости, 13.07.2024

Буданов* утверждает, что на Путина совершались покушения

Украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина, утверждает глава ГУР Минобороны республики Кирилл Буданов*, РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:15

2024-07-13T14:15

2024-07-13T16:11

владимир путин

сергей миронов

в мире

россия

дмитрий песков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

москва

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина, утверждает глава ГУР Минобороны республики Кирилл Буданов*, чьи слова приводит издание "Страна.ua"."Они были, но, как видите, тоже пока неудачны", — заявил он.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.В 2022 году британский таблоид The Sun написал о том, что на пути следования кортежа президента в Москве прогремел взрыв. Но Песков опроверг эту информацию.В 2023-м киевский режим попытался нанести удар беспилотником по кремлевской резиденции президента Путина.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240517/bezopasnost-1946605034.html

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владимир путин, сергей миронов, в мире, россия, дмитрий песков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва