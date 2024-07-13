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СМИ: Галкин* выступил на роскошной свадьбе богатой киевлянки - РИА Новости, 13.07.2024
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13:56 13.07.2024 (обновлено: 14:02 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959424896.html
СМИ: Галкин* выступил на роскошной свадьбе богатой киевлянки
СМИ: Галкин* выступил на роскошной свадьбе богатой киевлянки - РИА Новости, 13.07.2024
СМИ: Галкин* выступил на роскошной свадьбе богатой киевлянки
Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* выступил на свадьбе киевлянки в Италии, где спел несколько песен на украинском языке, пишет Страна.ua. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:56
2024-07-13T14:02
италия
израиль
украина
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* выступил на свадьбе киевлянки в Италии, где спел несколько песен на украинском языке, пишет Страна.ua."Галкин &lt;…&gt; пел на украинском языке "Смереку", "Золото Карпат" и "Одну калину", — уточняет издание. Отмечается, что вила, на которой проходит торжество, сдается за 19 тысяч евро в сутки.Максим Галкин* публично осудил СВО и в 2022-м вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html
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италия, израиль, украина
Италия, Израиль, Украина
СМИ: Галкин* выступил на роскошной свадьбе богатой киевлянки

Страна.ua: Галкин* пел украинские песни на свадьбе киевлянки в Италии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* выступил на свадьбе киевлянки в Италии, где спел несколько песен на украинском языке, пишет Страна.ua.
"Галкин <…> пел на украинском языке "Смереку", "Золото Карпат" и "Одну калину", — уточняет издание.

Отмечается, что вила, на которой проходит торжество, сдается за 19 тысяч евро в сутки.
Максим Галкин* публично осудил СВО и в 2022-м вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов
29 мая, 14:56
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
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