https://ria.ru/20240713/ukraina-1959424896.html

СМИ: Галкин* выступил на роскошной свадьбе богатой киевлянки

СМИ: Галкин* выступил на роскошной свадьбе богатой киевлянки - РИА Новости, 13.07.2024

СМИ: Галкин* выступил на роскошной свадьбе богатой киевлянки

Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* выступил на свадьбе киевлянки в Италии, где спел несколько песен на украинском языке, пишет Страна.ua. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:56

2024-07-13T13:56

2024-07-13T14:02

италия

израиль

украина

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Признанный иноагентом шоумен Максим Галкин* выступил на свадьбе киевлянки в Италии, где спел несколько песен на украинском языке, пишет Страна.ua."Галкин <…> пел на украинском языке "Смереку", "Золото Карпат" и "Одну калину", — уточняет издание. Отмечается, что вила, на которой проходит торжество, сдается за 19 тысяч евро в сутки.Максим Галкин* публично осудил СВО и в 2022-м вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html

италия

израиль

украина

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италия, израиль, украина