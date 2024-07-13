Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине
Глава ГУР Буданов заявил об обострении проблем ВСУ на фронте
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У ВСУ обостряются проблемы из-за действий российских военных, сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью украинскому изданию "Новое время".
"Тенденция на обострение, потому игнорировать проблему нельзя", — сказал он.
"Тенденция на обострение, потому игнорировать проблему нельзя", — сказал он.
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Буданов* отметил, что наступление с севера уже продолжается, однако не уточнил, Сумскую или Черниговскую область он имеет в виду, чтобы, как пишет издание, не провоцировать панику. Глава разведки добавил, что есть проблемы, которые обостряются.
"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", – добавил он.
В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.