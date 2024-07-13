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Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 13.07.2024 (обновлено: 17:13 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959422948.html
Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине
Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.07.2024
Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине
У ВСУ обостряются проблемы из-за действий российских военных, сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью украинскому изданию "Новое время"."Тенденция... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:46
2024-07-13T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У ВСУ обостряются проблемы из-за действий российских военных, сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью украинскому изданию "Новое время"."Тенденция на обострение, потому игнорировать проблему нельзя", — сказал он.Буданов* отметил, что наступление с севера уже продолжается, однако не уточнил, Сумскую или Черниговскую область он имеет в виду, чтобы, как пишет издание, не провоцировать панику. Глава разведки добавил, что есть проблемы, которые обостряются."Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", – добавил он.В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240713/nato-1959417518.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине

Глава ГУР Буданов заявил об обострении проблем ВСУ на фронте

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У ВСУ обостряются проблемы из-за действий российских военных, сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью украинскому изданию "Новое время".

"Тенденция на обострение, потому игнорировать проблему нельзя", — сказал он.
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Буданов* отметил, что наступление с севера уже продолжается, однако не уточнил, Сумскую или Черниговскую область он имеет в виду, чтобы, как пишет издание, не провоцировать панику. Глава разведки добавил, что есть проблемы, которые обостряются.
"Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", – добавил он.

В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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