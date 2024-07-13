https://ria.ru/20240713/ukraina-1959422948.html

Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине

Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 13.07.2024

Буданов* сделал трудное признание о конфликте на Украине

У ВСУ обостряются проблемы из-за действий российских военных, сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью украинскому изданию "Новое время"."Тенденция... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:46

2024-07-13T13:46

2024-07-13T17:13

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У ВСУ обостряются проблемы из-за действий российских военных, сказал глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью украинскому изданию "Новое время"."Тенденция на обострение, потому игнорировать проблему нельзя", — сказал он.Буданов* отметил, что наступление с севера уже продолжается, однако не уточнил, Сумскую или Черниговскую область он имеет в виду, чтобы, как пишет издание, не провоцировать панику. Глава разведки добавил, что есть проблемы, которые обостряются."Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", – добавил он.В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что положение дел на фронте остается трудным для Киева.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240713/nato-1959417518.html

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