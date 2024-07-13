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"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
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10:34 13.07.2024 (обновлено: 16:49 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959401173.html
"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО
"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО
Итоги саммита НАТО в Вашингтоне вскрыли новые трудности, стоящие на пути членства Украины в альянсе, пишет Economist."Обещания НАТО о будущем Украины были... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:34
2024-07-13T16:49
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Итоги саммита НАТО в Вашингтоне вскрыли новые трудности, стоящие на пути членства Украины в альянсе, пишет Economist."Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические. Кроме того, Украину пригласят в НАТО только "при согласии союзников и выполнении условий". Крупнейший союзник, президент Джо Байден, настроен скептически. Ранее в этом году он заявил, что выступает против "натоизации Украины". В своей вступительной речи он вообще не упомянул о членстве Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что учитывая политическую слабость нынешнего главы Белого дома внутри страны, все знают, что "необратимый" путь Украины к членству на самом деле очень даже обратим, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. Призрак Трампа преследовал саммит, пишет издание. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
https://ria.ru/20240713/nato-1959417518.html
https://ria.ru/20240713/sikorskiy-1959408626.html
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в мире, украина, нато, россия
В мире, Украина, НАТО, Россия
"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО

Economist: итоги саммита НАТО вскрыли новые трудности для Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Итоги саммита НАТО в Вашингтоне вскрыли новые трудности, стоящие на пути членства Украины в альянсе, пишет Economist.

"Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические. Кроме того, Украину пригласят в НАТО только "при согласии союзников и выполнении условий". Крупнейший союзник, президент Джо Байден, настроен скептически. Ранее в этом году он заявил, что выступает против "натоизации Украины". В своей вступительной речи он вообще не упомянул о членстве Украины", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что учитывая политическую слабость нынешнего главы Белого дома внутри страны, все знают, что "необратимый" путь Украины к членству на самом деле очень даже обратим, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. Призрак Трампа преследовал саммит, пишет издание.

Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
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