https://ria.ru/20240713/ukraina-1959401173.html

"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО

"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024

"Крупнейший союзник". Украина получила тревожные новости после саммита НАТО

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне вскрыли новые трудности, стоящие на пути членства Украины в альянсе, пишет Economist."Обещания НАТО о будущем Украины были... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:34

2024-07-13T10:34

2024-07-13T16:49

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Итоги саммита НАТО в Вашингтоне вскрыли новые трудности, стоящие на пути членства Украины в альянсе, пишет Economist."Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические. Кроме того, Украину пригласят в НАТО только "при согласии союзников и выполнении условий". Крупнейший союзник, президент Джо Байден, настроен скептически. Ранее в этом году он заявил, что выступает против "натоизации Украины". В своей вступительной речи он вообще не упомянул о членстве Украины", — говорится в публикации. В статье отмечается, что учитывая политическую слабость нынешнего главы Белого дома внутри страны, все знают, что "необратимый" путь Украины к членству на самом деле очень даже обратим, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. Призрак Трампа преследовал саммит, пишет издание. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.

https://ria.ru/20240713/nato-1959417518.html

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