https://ria.ru/20240713/ukraina-1959374512.html

Запад должен убедить Россию в отсутствии успеха на Украине, заявили в Чехии

Запад должен убедить Россию в отсутствии успеха на Украине, заявили в Чехии - РИА Новости, 13.07.2024

Запад должен убедить Россию в отсутствии успеха на Украине, заявили в Чехии

Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться каких-либо значительных успехов на поле боя на Украине, что привело бы ее к столу... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T03:32

2024-07-13T03:32

2024-07-13T04:31

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ПРАГА, 13 июл – РИА Новости. Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться каких-либо значительных успехов на поле боя на Украине, что привело бы ее к столу переговоров, заявил в пятницу, выступая в американском городе Хьюстоне, чешский президент Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. После участия в саммите НАТО в Вашингтоне Павел прибыл в пятницу в Хьюстон, где он выступит в политических дебатах, а также встретится с местными политиками и предпринимателями. "По мнению Павела, существенного прорыва на линии фронта (на Украине) в ближайшее время ожидать нельзя. Запад должен попытаться убедить Россию в том, что она не может добиться какого-либо значительного успеха на поле боя, что привело бы ее к столу переговоров", - приводит агентство слова Павела. При этом Павел полагает необходимым оказать политическое и дипломатическое давление и убедить как можно больше стран в том, что конфликт на Украине должен быть решен в соответствии с международным правом, особенно с Уставом ООН. По его словам, если Украина устоит перед давлением России, определенного прогресса можно ожидать уже в конце этого года или в начале следующего. При этом он считает необходимым убедить Китай в том, что сотрудничать с Россией не в его интересах. Кроме того, чешский президент считает, что безопасность в Евроатлантическом регионе не может быть отделена от безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе или где-либо еще. Например, конфликт в Южно-Китайском море мог бы моментально оказать влияние на Европу с точки зрения поставок, поскольку мировая торговля на 50–60 процентов зависит от этого маршрута. "Победа России в войне (на Украине) побудила бы Китай быть более напористым", - подчеркнул Павел.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html

https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959281341.html

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в мире, россия, украина, хьюстон, петр павел, нато, оон, владимир путин