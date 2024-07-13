https://ria.ru/20240713/ukraina-1959372288.html

Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине

Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине - РИА Новости, 13.07.2024

Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине

Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч боеприпасов... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T02:29

2024-07-13T02:29

2024-07-13T02:29

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ПРАГА, 13 июл - РИА Новости. Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно, заявил находящийся в американском городе Хьюстоне президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. После участия в саммите НАТО в Вашингтоне Павел прибыл в пятницу в Хьюстон, где он выступит в политических дебатах, а также встретится с местными политиками и предпринимателями. В конце июня чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину, а глава минобороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о поставке с финансовым участием Германии 50 тысяч единиц боеприпасов, а цель инициативы - поставить в 2024 году на Украину полмиллиона боеприпасов. "Как заявил в Хьюстоне Павел, в рамках чешской инициативы в июле и августе этого года на Украину будет поставлено по 50 тысяч единиц боеприпасов, а с сентября по конец года - от 80 до 100 тысяч единиц боеприпасов ежемесячно", - сообщило агентство. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.

https://ria.ru/20240712/ukraine-1959351784.html

https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

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