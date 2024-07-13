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Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:29 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959372288.html
Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине
Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине - РИА Новости, 13.07.2024
Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине
Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч боеприпасов... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T02:29
2024-07-13T02:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
хьюстон
петр павел
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нато
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ПРАГА, 13 июл - РИА Новости. Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно, заявил находящийся в американском городе Хьюстоне президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК. После участия в саммите НАТО в Вашингтоне Павел прибыл в пятницу в Хьюстон, где он выступит в политических дебатах, а также встретится с местными политиками и предпринимателями. В конце июня чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину, а глава минобороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о поставке с финансовым участием Германии 50 тысяч единиц боеприпасов, а цель инициативы - поставить в 2024 году на Украину полмиллиона боеприпасов. "Как заявил в Хьюстоне Павел, в рамках чешской инициативы в июле и августе этого года на Украину будет поставлено по 50 тысяч единиц боеприпасов, а с сентября по конец года - от 80 до 100 тысяч единиц боеприпасов ежемесячно", - сообщило агентство. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.
https://ria.ru/20240712/ukraine-1959351784.html
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в мире, украина, чехия, хьюстон, петр павел, петр фиала, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Хьюстон, Петр Павел, Петр Фиала, НАТО
Президент Чехии рассказал о поставках боеприпасов Украине

Президент Чехии: Украина в июле и августе получит по 50 тысяч боеприпасов

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 13 июл - РИА Новости. Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно, заявил находящийся в американском городе Хьюстоне президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит агентство ЧТК.
После участия в саммите НАТО в Вашингтоне Павел прибыл в пятницу в Хьюстон, где он выступит в политических дебатах, а также встретится с местными политиками и предпринимателями.
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В конце июня чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла на Украину, а глава минобороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о поставке с финансовым участием Германии 50 тысяч единиц боеприпасов, а цель инициативы - поставить в 2024 году на Украину полмиллиона боеприпасов.
"Как заявил в Хьюстоне Павел, в рамках чешской инициативы в июле и августе этого года на Украину будет поставлено по 50 тысяч единиц боеприпасов, а с сентября по конец года - от 80 до 100 тысяч единиц боеприпасов ежемесячно", - сообщило агентство.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.
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