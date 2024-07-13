https://ria.ru/20240713/udar-1959479907.html

ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области

ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.07.2024

ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области

Комплекс "Искандер-М" нанес удар по железнодорожному составу в Харьковской области, уничтожив около 20 единиц техники украинских войск, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:21

2024-07-13T21:21

2024-07-13T21:57

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

виталий ганчев

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комплекс "Искандер-М" нанес удар по железнодорожному составу в Харьковской области, уничтожив около 20 единиц техники украинских войск, говорится в сообщении Минобороны России."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. В результате уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", — заявили в ведомстве.Министерство также опубликовало видео, на котором показывается момент удара по составу и горящая военная техника.Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлял беспилотник "Орлан-10".В четверг глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные закрепились на занятых ранее рубежах, ежедневно отражая серьезные контратаки противника. По его словам, ВСУ несут большие потери, а все их контратаки "захлебываются практически в самом начале".В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно поражают места расположения личного состава, техники и наемников, а также инфраструктуру: объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240713/svo-1959447412.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар расчета "Искандер-М" по стоянке ж/д эшелона ВСУ в Харьковской области Расчет "Искандер-М" нанес удар по стоянке ж/д эшелона ВСУ в Харьковской области, уничтожено около 20 единиц техники, в т.ч. 3 БМП Marder, и до 120 военных, сообщило МО РФ. 2024-07-13T21:21 true PT0M40S

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, виталий ганчев, безопасность, дмитрий песков, украина