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ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.07.2024
ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области
Комплекс "Искандер-М" нанес удар по железнодорожному составу в Харьковской области, уничтожив около 20 единиц техники украинских войск, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:21
2024-07-13T21:21
2024-07-13T21:57
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комплекс "Искандер-М" нанес удар по железнодорожному составу в Харьковской области, уничтожив около 20 единиц техники украинских войск, говорится в сообщении Минобороны России."Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. В результате уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", — заявили в ведомстве.Министерство также опубликовало видео, на котором показывается момент удара по составу и горящая военная техника.Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлял беспилотник "Орлан-10".В четверг глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные закрепились на занятых ранее рубежах, ежедневно отражая серьезные контратаки противника. По его словам, ВСУ несут большие потери, а все их контратаки "захлебываются практически в самом начале".В ответ на удары противника по гражданским объектам российские войска регулярно прицельно поражают места расположения личного состава, техники и наемников, а также инфраструктуру: объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240713/svo-1959447412.html
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Удар расчета "Искандер-М" по стоянке ж/д эшелона ВСУ в Харьковской области
Расчет "Искандер-М" нанес удар по стоянке ж/д эшелона ВСУ в Харьковской области, уничтожено около 20 единиц техники, в т.ч. 3 БМП Marder, и до 120 военных, сообщило МО РФ.
2024-07-13T21:21
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, виталий ганчев, безопасность, дмитрий песков, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Виталий Ганчев, Безопасность, Дмитрий Песков, Украина
ВС России нанесли удар по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области
МО РФ: "Искандер" нанес удар 2 ракетами по эшелону ВСУ в Харьковской области