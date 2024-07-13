https://ria.ru/20240713/udar-1959459342.html

Подполье сообщило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой

Подполье сообщило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой - РИА Новости, 13.07.2024

Подполье сообщило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой

В результате удара в районе пригорода Одессы Чабанки уничтожен высший офицерский состав ВСУ, а также иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:59

2024-07-13T17:59

2024-07-13T18:10

специальная военная операция на украине

одесса

вооруженные силы украины

сергей лебедев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666070_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_c1008711c2fc4552e02bd42b2bd0b0ae.jpg

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В результате удара в районе пригорода Одессы Чабанки уничтожен высший офицерский состав ВСУ, а также иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Пришли подробности удара по Чабанке. В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе", - сказал собеседник агентства.Ранее в подполье отмечали, что в районе Чабанки находится зона отдыха военного совета Одесского округа, также там расположена территория военной части А-1045. Немного севернее побережья находится еще одна военная часть А-0546.

https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность