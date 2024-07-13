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Подполье сообщило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 13.07.2024 (обновлено: 18:10 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/udar-1959459342.html
Подполье сообщило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой
Подполье сообщило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой - РИА Новости, 13.07.2024
Подполье сообщило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой
В результате удара в районе пригорода Одессы Чабанки уничтожен высший офицерский состав ВСУ, а также иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:59
2024-07-13T18:10
специальная военная операция на украине
одесса
вооруженные силы украины
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В результате удара в районе пригорода Одессы Чабанки уничтожен высший офицерский состав ВСУ, а также иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Пришли подробности удара по Чабанке. В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе", - сказал собеседник агентства.Ранее в подполье отмечали, что в районе Чабанки находится зона отдыха военного совета Одесского округа, также там расположена территория военной части А-1045. Немного севернее побережья находится еще одна военная часть А-0546.
https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html
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одесса, вооруженные силы украины, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой

Лебедев заявил об ударе по офицерам ВСУ и наемникам в районе Чабанки под Одессой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В результате удара в районе пригорода Одессы Чабанки уничтожен высший офицерский состав ВСУ, а также иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Пришли подробности удара по Чабанке. В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе", - сказал собеседник агентства.
Ранее в подполье отмечали, что в районе Чабанки находится зона отдыха военного совета Одесского округа, также там расположена территория военной части А-1045. Немного севернее побережья находится еще одна военная часть А-0546.
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