https://ria.ru/20240713/udar-1959446376.html
Египет решительно осудил удары Израиля по мирным жителям сектора Газа
Египет решительно осудил удары Израиля по мирным жителям сектора Газа - РИА Новости, 13.07.2024
Египет решительно осудил удары Израиля по мирным жителям сектора Газа
Продолжающиеся удары Израиля по мирному населению сектора Газа усложняют усилия, предпринимаемые для прекращения огня, заявил МИД Египта на фоне израильского... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:24
2024-07-13T16:24
2024-07-13T16:24
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Продолжающиеся удары Израиля по мирному населению сектора Газа усложняют усилия, предпринимаемые для прекращения огня, заявил МИД Египта на фоне израильского удара по Хан-Юнису. В субботу министерство здравоохранения Газы заявило, что число погибших при израильском ударе по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где находился глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе. "Арабская Республика Египет решительно осуждает израильский обстрел переполненного перемещенными лицами района Аль-Маваси на западе Хан-Юниса", - говорится в заявлении египетского МИД. В заявлении Египет потребовал от Израиля "прекратить пренебрежение жизнями мирных жителей". "Египет подчеркивает, что эти продолжающиеся нарушения в отношении палестинских граждан серьезно усложняют возможность усилий, предпринимаемых в настоящее время для деэскалации и прекращения огня", - отметило министерство. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, египет, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет решительно осудил удары Израиля по мирным жителям сектора Газа
МИД Египта: удары Израиля по жителям Газы усложняют усилия для прекращения огня
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Продолжающиеся удары Израиля по мирному населению сектора Газа усложняют усилия, предпринимаемые для прекращения огня, заявил МИД Египта на фоне израильского удара по Хан-Юнису.
В субботу министерство здравоохранения Газы заявило, что число погибших при израильском ударе по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где находился глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.
"Арабская Республика Египет решительно осуждает израильский обстрел переполненного перемещенными лицами района Аль-Маваси на западе Хан-Юниса", - говорится в заявлении египетского МИД.
В заявлении Египет потребовал от Израиля "прекратить пренебрежение жизнями мирных жителей".
"Египет подчеркивает, что эти продолжающиеся нарушения в отношении палестинских граждан серьезно усложняют возможность усилий, предпринимаемых в настоящее время для деэскалации и прекращения огня", - отметило министерство.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.