Сербия и Египет проведут совместные военные учения
Вучич: Сербия и Египет проведут совместные военные учения спецподразделений
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 июл – РИА Новости. Сербия и Египет вскоре проведут совместные военные учения, прежде всего, специальных подразделений, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства находится с двухдневным рабочим визитом в Египте. В субботу он провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и подчеркнул, что египетский лидер является сейчас одним из редких политиков, который желает мира во всем мире и поблагодарил его за "мудрые слова об украинском кризисе и конфликте и других горячих вопросах".
"Мы обсудили все геополитические вопросы, говорили о конкретных видах сотрудничества от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Очень скоро пройдут совместные учения сербской и египетской армии, прежде всего, наших специальных подразделений", - сообщил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
Сербская и египетская правительственные делегации в субботу подписали соглашение о свободной торговле и еще 10 документов о сотрудничестве в различных отраслях.
"Мы смогли после 2022 года и подписания совместной декларации о стратегическом партнерстве сегодня подписать важные документы. Договор о свободной торговле для Сербии и Египта имеет исключительное значение", - заявил сербский лидер. Он также пригласил Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить Сербию.