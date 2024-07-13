https://ria.ru/20240713/ucheniya-1959438916.html

Сербия и Египет проведут совместные военные учения

Сербия и Египет проведут совместные военные учения - РИА Новости, 13.07.2024

Сербия и Египет проведут совместные военные учения

Сербия и Египет вскоре проведут совместные военные учения, прежде всего, специальных подразделений, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:14

2024-07-13T15:14

2024-07-13T15:14

в мире

сербия

египет

александр вучич

абдель фаттах ас-сиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 13 июл – РИА Новости. Сербия и Египет вскоре проведут совместные военные учения, прежде всего, специальных подразделений, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства находится с двухдневным рабочим визитом в Египте. В субботу он провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и подчеркнул, что египетский лидер является сейчас одним из редких политиков, который желает мира во всем мире и поблагодарил его за "мудрые слова об украинском кризисе и конфликте и других горячих вопросах". "Мы обсудили все геополитические вопросы, говорили о конкретных видах сотрудничества от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Очень скоро пройдут совместные учения сербской и египетской армии, прежде всего, наших специальных подразделений", - сообщил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Сербская и египетская правительственные делегации в субботу подписали соглашение о свободной торговле и еще 10 документов о сотрудничестве в различных отраслях. "Мы смогли после 2022 года и подписания совместной декларации о стратегическом партнерстве сегодня подписать важные документы. Договор о свободной торговле для Сербии и Египта имеет исключительное значение", - заявил сербский лидер. Он также пригласил Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить Сербию.

https://ria.ru/20240710/vuchich-1958778424.html

сербия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, египет, александр вучич, абдель фаттах ас-сиси