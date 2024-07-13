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Сербия и Египет проведут совместные военные учения - РИА Новости, 13.07.2024
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15:14 13.07.2024
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Сербия и Египет проведут совместные военные учения
Сербия и Египет проведут совместные военные учения - РИА Новости, 13.07.2024
Сербия и Египет проведут совместные военные учения
Сербия и Египет вскоре проведут совместные военные учения, прежде всего, специальных подразделений, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:14
2024-07-13T15:14
в мире
сербия
египет
александр вучич
абдель фаттах ас-сиси
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БЕЛГРАД, 13 июл – РИА Новости. Сербия и Египет вскоре проведут совместные военные учения, прежде всего, специальных подразделений, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства находится с двухдневным рабочим визитом в Египте. В субботу он провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и подчеркнул, что египетский лидер является сейчас одним из редких политиков, который желает мира во всем мире и поблагодарил его за "мудрые слова об украинском кризисе и конфликте и других горячих вопросах". "Мы обсудили все геополитические вопросы, говорили о конкретных видах сотрудничества от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Очень скоро пройдут совместные учения сербской и египетской армии, прежде всего, наших специальных подразделений", - сообщил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Сербская и египетская правительственные делегации в субботу подписали соглашение о свободной торговле и еще 10 документов о сотрудничестве в различных отраслях. "Мы смогли после 2022 года и подписания совместной декларации о стратегическом партнерстве сегодня подписать важные документы. Договор о свободной торговле для Сербии и Египта имеет исключительное значение", - заявил сербский лидер. Он также пригласил Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить Сербию.
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в мире, сербия, египет, александр вучич, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Сербия, Египет, Александр Вучич, Абдель Фаттах ас-Сиси
Сербия и Египет проведут совместные военные учения

Вучич: Сербия и Египет проведут совместные военные учения спецподразделений

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 июл – РИА Новости. Сербия и Египет вскоре проведут совместные военные учения, прежде всего, специальных подразделений, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства находится с двухдневным рабочим визитом в Египте. В субботу он провел встречу с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и подчеркнул, что египетский лидер является сейчас одним из редких политиков, который желает мира во всем мире и поблагодарил его за "мудрые слова об украинском кризисе и конфликте и других горячих вопросах".
"Мы обсудили все геополитические вопросы, говорили о конкретных видах сотрудничества от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Очень скоро пройдут совместные учения сербской и египетской армии, прежде всего, наших специальных подразделений", - сообщил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
Сербская и египетская правительственные делегации в субботу подписали соглашение о свободной торговле и еще 10 документов о сотрудничестве в различных отраслях.
"Мы смогли после 2022 года и подписания совместной декларации о стратегическом партнерстве сегодня подписать важные документы. Договор о свободной торговле для Сербии и Египта имеет исключительное значение", - заявил сербский лидер. Он также пригласил Абдель Фаттаха ас-Сиси посетить Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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В миреСербияЕгипетАлександр ВучичАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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