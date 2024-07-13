https://ria.ru/20240713/ubiystvo-1959453017.html

Полиция распространила фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми

Полиция распространила фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 13.07.2024

Полиция распространила фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми

Полиция Пермского края в своём Telegram-канале опубликовала приметы и фотографии женщины, подозреваемой в жестоком убийстве сына, тело которого нашли в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:09

2024-07-13T17:09

2024-07-13T17:14

происшествия

пермский край

россия

пермь

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УФА, 13 июл - РИА Новости. Полиция Пермского края в своём Telegram-канале опубликовала приметы и фотографии женщины, подозреваемой в жестоком убийстве сына, тело которого нашли в чемодане. "Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения", - говорится в сообщении. По данным полиции, женщине на вид 30-35 лет, она худощавого телосложения, волосы средней длинны русые, рост 165-170 сантиметров. На ней были светлые кроссовки либо белые сланцы, синие джинсы, кофта с капюшоном бардового цвета, на лицевой стороне имеются надписи в три строки белого цвета, темная майка, дамская сумка черного цвета. "Если Вы владеете данными о местонахождении подозреваемой или другой важной информацией, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 89082516808", - добавили в полиции Прикамья. Ранее следователи сообщали, что утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Сообщалось, что ищут женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как женщина идет по улице с этим чемоданом. Позже СУСК РФ по Пермскому краю сообщил, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать. Ведутся её поиски.

https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html

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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми 2024-07-13T17:09 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, россия, пермь