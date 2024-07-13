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Полиция распространила фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 13.07.2024
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17:09 13.07.2024 (обновлено: 17:14 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/ubiystvo-1959453017.html
Полиция распространила фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми
Полиция распространила фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 13.07.2024
Полиция распространила фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми
Полиция Пермского края в своём Telegram-канале опубликовала приметы и фотографии женщины, подозреваемой в жестоком убийстве сына, тело которого нашли в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:09
2024-07-13T17:14
происшествия
пермский край
россия
пермь
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УФА, 13 июл - РИА Новости. Полиция Пермского края в своём Telegram-канале опубликовала приметы и фотографии женщины, подозреваемой в жестоком убийстве сына, тело которого нашли в чемодане. "Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения", - говорится в сообщении. По данным полиции, женщине на вид 30-35 лет, она худощавого телосложения, волосы средней длинны русые, рост 165-170 сантиметров. На ней были светлые кроссовки либо белые сланцы, синие джинсы, кофта с капюшоном бардового цвета, на лицевой стороне имеются надписи в три строки белого цвета, темная майка, дамская сумка черного цвета. "Если Вы владеете данными о местонахождении подозреваемой или другой важной информацией, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 89082516808", - добавили в полиции Прикамья. Ранее следователи сообщали, что утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Сообщалось, что ищут женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как женщина идет по улице с этим чемоданом. Позже СУСК РФ по Пермскому краю сообщил, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать. Ведутся её поиски.
https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html
пермский край
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
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происшествия, пермский край, россия, пермь
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь
Полиция распространила фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми

МВД распространило приметы и фото женщины, подозреваемой в убийстве сына в Перми

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюФоторобот подозреваемой в убийстве сына в Перми
Фоторобот подозреваемой в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
Фоторобот подозреваемой в убийстве сына в Перми
Читать ria.ru в
УФА, 13 июл - РИА Новости. Полиция Пермского края в своём Telegram-канале опубликовала приметы и фотографии женщины, подозреваемой в жестоком убийстве сына, тело которого нашли в чемодане.
"Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, женщине на вид 30-35 лет, она худощавого телосложения, волосы средней длинны русые, рост 165-170 сантиметров. На ней были светлые кроссовки либо белые сланцы, синие джинсы, кофта с капюшоном бардового цвета, на лицевой стороне имеются надписи в три строки белого цвета, темная майка, дамская сумка черного цвета.
"Если Вы владеете данными о местонахождении подозреваемой или другой важной информацией, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 89082516808", - добавили в полиции Прикамья.
Ранее следователи сообщали, что утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и признаками асфиксии.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Сообщалось, что ищут женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как женщина идет по улице с этим чемоданом.
Позже СУСК РФ по Пермскому краю сообщил, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать. Ведутся её поиски.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане
12 июля, 22:33
 
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