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Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали - РИА Новости, 13.07.2024
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20:03 13.07.2024 (обновлено: 23:37 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали - РИА Новости, 13.07.2024
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали
Женщину, подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, задержали, сообщает Следственное управление СК по Пермскому краю. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T20:03
2024-07-13T23:37
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
россия
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УФА, 13 июл — РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, задержали, сообщает Следственное управление СК по Пермскому краю."Следователями регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка, тело которого 12 июля 2024 года было обнаружено в чемодане у мусорных баков в городе Перми", — говорится в заявлении.В ближайшее время ее допросят.Утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело девятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Позднее появилось видео, на котором его 34-летняя мать шла по улице к мусорным бакам с чемоданом.
https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, россия
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край, Россия
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали

Подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане в Перми, задержали

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюПодозреваемая в убийстве сына в Перми
Подозреваемая в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
Подозреваемая в убийстве сына в Перми
Читать ria.ru в
УФА, 13 июл — РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, задержали, сообщает Следственное управление СК по Пермскому краю.
"Следователями регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка, тело которого 12 июля 2024 года было обнаружено в чемодане у мусорных баков в городе Перми", — говорится в заявлении.
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Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане
12 июля, 22:33
В ближайшее время ее допросят.
Утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело девятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Позднее появилось видео, на котором его 34-летняя мать шла по улице к мусорным бакам с чемоданом.
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В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина убила сына
12 июля, 18:31
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Пермский крайРоссия
 
 
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