https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html

Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали

Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали - РИА Новости, 13.07.2024

Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали

Женщину, подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, задержали, сообщает Следственное управление СК по Пермскому краю. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T20:03

2024-07-13T20:03

2024-07-13T23:37

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

россия

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УФА, 13 июл — РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, задержали, сообщает Следственное управление СК по Пермскому краю."Следователями регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка, тело которого 12 июля 2024 года было обнаружено в чемодане у мусорных баков в городе Перми", — говорится в заявлении.В ближайшее время ее допросят.Утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело девятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Позднее появилось видео, на котором его 34-летняя мать шла по улице к мусорным бакам с чемоданом.

https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html

https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html

пермь

пермский край

россия

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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, россия