https://ria.ru/20240713/telo-1959475526.html
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали - РИА Новости, 13.07.2024
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали
Женщину, подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, задержали, сообщает Следственное управление СК по Пермскому краю. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T20:03
2024-07-13T20:03
2024-07-13T23:37
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959452219_0:299:591:631_1920x0_80_0_0_91534cf4a22d6cde2288531f6bf84605.jpg
УФА, 13 июл — РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, задержали, сообщает Следственное управление СК по Пермскому краю."Следователями регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка, тело которого 12 июля 2024 года было обнаружено в чемодане у мусорных баков в городе Перми", — говорится в заявлении.В ближайшее время ее допросят.Утром 12 июля житель Перми на мусорной контейнерной площадке обнаружил в чемодане тело девятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Позднее появилось видео, на котором его 34-летняя мать шла по улице к мусорным бакам с чемоданом.
https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html
https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html
пермь
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959452219_0:244:591:687_1920x0_80_0_0_5769a8a0634fcfd577b242170cf0ff83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, россия
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край, Россия
Подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане, задержали
Подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане в Перми, задержали