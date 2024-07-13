https://ria.ru/20240713/tela-1959414797.html

Тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

Тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены - РИА Новости, 13.07.2024

Тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

Тела трёх членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведётся поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:54

2024-07-13T12:54

2024-07-13T16:20

происшествия

московская область (подмосковье)

крушение sukhoi superjet под коломной

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320697_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_bcb1ad04a9bfac6dc5ab5c281bede5e2.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тела трёх членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведётся поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Тела не найдены, логично предположить, что могло разорвать на мелкие фрагменты при взрыве самолёта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поиск фрагментов тел на месте крушения воздушного судна продолжается следственно-оперативной группой.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной