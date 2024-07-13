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Тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены - РИА Новости, 13.07.2024
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12:54 13.07.2024 (обновлено: 16:20 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/tela-1959414797.html
Тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены
Тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены - РИА Новости, 13.07.2024
Тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены
Тела трёх членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведётся поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:54
2024-07-13T16:20
происшествия
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тела трёх членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведётся поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Тела не найдены, логично предположить, что могло разорвать на мелкие фрагменты при взрыве самолёта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поиск фрагментов тел на месте крушения воздушного судна продолжается следственно-оперативной группой.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

Тела трех членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тела трёх членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведётся поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Тела не найдены, логично предположить, что могло разорвать на мелкие фрагменты при взрыве самолёта", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поиск фрагментов тел на месте крушения воздушного судна продолжается следственно-оперативной группой.
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