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В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами
В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами
В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:32
2024-07-13T16:32
2024-07-13T17:08
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Прилет в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе. Первый прилет в 15:45, второй — в 16:10. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — сказал он.По словам Лебедева, в Будах расположен большой железнодорожный узел со складами. После удара в сторону села направились машины скорой помощи, добавил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область
В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами
Подполье: в Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"Прилет в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе. Первый прилет в 15:45, второй — в 16:10. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — сказал он.
По словам Лебедева, в Будах расположен большой железнодорожный узел со складами. После удара в сторону села направились машины скорой помощи, добавил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.