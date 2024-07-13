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В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 13.07.2024 (обновлено: 17:08 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/svo-1959447412.html
В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами
В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами
В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:32
2024-07-13T17:08
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. &quot;Прилет в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе. Первый прилет в 15:45, второй — в 16:10. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально&quot;, — сказал он.По словам Лебедева, в Будах расположен большой железнодорожный узел со складами. После удара в сторону села направились машины скорой помощи, добавил подпольщик.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html
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харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область
В Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами

Подполье: в Харьковской области уничтожили украинский состав с боеприпасами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. В селе Буды Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Прилет в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе. Первый прилет в 15:45, второй — в 16:10. Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально", — сказал он.

По словам Лебедева, в Будах расположен большой железнодорожный узел со складами. После удара в сторону села направились машины скорой помощи, добавил подпольщик.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская область
 
 
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