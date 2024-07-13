https://ria.ru/20240713/svo-1959418952.html

Группировка "Север" уничтожила до 205 военных ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 205 военных ВСУ - РИА Новости, 13.07.2024

Группировка "Север" уничтожила до 205 военных ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак, Киев потерял до 205 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:20

2024-07-13T13:20

2024-07-13T16:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак, Киев потерял до 205 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое, Волчанские Хутора, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Отражены восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства.ВСУ также потеряли различную военную технику, уточнили в Минобороны РФ."Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)