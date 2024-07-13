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Группировка "Север" уничтожила до 205 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 205 военных ВСУ - РИА Новости, 13.07.2024
Группировка "Север" уничтожила до 205 военных ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак, Киев потерял до 205 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:20
2024-07-13T13:20
2024-07-13T16:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь контратак, Киев потерял до 205 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое, Волчанские Хутора, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Отражены восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сводке военного ведомства.ВСУ также потеряли различную военную технику, уточнили в Минобороны РФ."Потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 100-мм противотанковая пушка "Рапира", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 205 военных ВСУ
МО: подразделения группировки "Север" уничтожили до 205 военных ВСУ за сутки