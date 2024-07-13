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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.07.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Киев потерял до 680 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:18
2024-07-13T13:18
2024-07-13T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киев потерял до 680 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг", сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Григоровка, Николаевка, Катериновка, Успеновка, Спорное, Славянск, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял за сутки до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и две М119 производства США, и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи