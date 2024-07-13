https://ria.ru/20240713/svo-1959418509.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.07.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Киев потерял до 680 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:18

2024-07-13T13:18

2024-07-13T13:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Киев потерял до 680 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Юг", сообщило в субботу Минобороны РФ.По данным российского военного ведомства, подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Григоровка, Николаевка, Катериновка, Успеновка, Спорное, Славянск, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики, а также отразили две атаки штурмовых групп 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял за сутки до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и две М119 производства США, и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)