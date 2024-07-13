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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 13.07.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:17
2024-07-13T13:17
2024-07-13T16:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю.Нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Подлиман Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 14 автомобилей, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковую пушку "Рапира", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю