https://ria.ru/20240713/svo-1959418265.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 13.07.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:17

2024-07-13T13:17

2024-07-13T16:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю.Нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Подлиман Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 14 автомобилей, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковую пушку "Рапира", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика