Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 13.07.2024 (обновлено: 16:19 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/svo-1959418265.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 13.07.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:17
2024-07-13T16:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю.Нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Подлиман Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 14 автомобилей, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковую пушку "Рапира", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65662351a16d3ef725348d2cd8d1d1f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю.
Нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Подлиман Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 14 автомобилей, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковую пушку "Рапира", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала