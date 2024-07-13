https://ria.ru/20240713/svo-1959403097.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 13.07.2024

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Куйбышевскому району Донецка за полчаса, сообщило представительство... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:53

2024-07-13T10:53

2024-07-13T10:53

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Куйбышевскому району Донецка за полчаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 10.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Куйбышевский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном.Кроме того, ВСУ с 09.55 до 10.25 выпустили 13 снарядов того же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

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донецк

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макеевка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, нато