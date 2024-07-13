https://ria.ru/20240713/svo-1959388983.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 13.07.2024

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в субботу утром выпустили за десять минут 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка,... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:59

2024-07-13T08:59

2024-07-13T08:59

специальная военная операция на украине

донецк

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сцкк

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска в субботу утром выпустили за десять минут 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.30 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): пять снарядов калибром 155 миллиметров... 08.40 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.Кроме того, по данным представительства, в 08.40 утра субботы украинские войска выпустили ещё три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато