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"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе - РИА Новости, 13.07.2024
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05:35 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/svadba-1959377493.html
"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе
"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе - РИА Новости, 13.07.2024
"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе
Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в пятницу, сообщает Associated Press. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:35
2024-07-13T05:35
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в пятницу, сообщает Associated Press."Мировые знаменитости, бизнес-магнаты и политики начали прибывать в финансовую столицу Индии в пятницу, чтобы посетить свадьбу младшего сына Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии, лишь подчеркивая потрясающее богатство и растущее влияние миллиардера", — говорится в статье.Сыну Амбани Ананту 29 лет, его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Как сообщает CNN, на церемонию прибыли телеперсоны Ким и Хлои Кардашьян, певец Ник Джонас и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Среди гостей также множество звезд Болливуда и бывший президент Индии Рам Натх Ковинд, добавили журналисты.По данным Associated Press, общие расходы на свадебные торжества оцениваются в сотни миллионов долларов. Журналистка Летер Кала рассказала в интервью Guardian, что столь потрясающая роскошь необычна даже для Индии. По ее мнению, Амбани хотят презентовать себя как своеобразных "индийских Виндзоров", сравнявшись по статусу с британской королевской династией.&quot;Это сумасшедшее зрелище, заявка на высокое место Амбани не только в Индии, но и во всем мире. &lt;...&gt; Они единственная семья в Индии, которой простят демонстративное потребление в таком масштабе. Ни у кого здесь нет такой власти и социального капитала&quot;, — отметила она.Мукеш Амбани унаследовал нефтяной холдинг Reliance Industries от отца в 2002 году. Объединение считается крупнейшей частной корпорацией в Индии. В состав холдинга входит комания Jio — один из крупнейших мобильных операторов в мире. Forbes оценивает общее состояние Амбани в 123,7 миллиардов долларов. Журнал поместил бизнесмена на 9-е место в рейтинге миллиардеров мира по итогам 2023 года, при этом Амбани оказался самым богатым человеком не из стран Запада в списке.
https://ria.ru/20240602/merdok-1950038572.html
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в мире, индия, азия, сша, великобритания, тони блэр, рам натх ковинд, кимберли кардашян
В мире, Индия, Азия, США, Великобритания, Тони Блэр, Рам Натх Ковинд, Кимберли Кардашян
"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе

AP: свадьба сына миллиардера Амбани собрала звезд и политиков со всего мира

© AP Photo / Rajanish KakadeАнант Амбани и Радхика Мерчант позируют для фотографии во время предсвадебной церемонии
Анант Амбани и Радхика Мерчант позируют для фотографии во время предсвадебной церемонии - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Rajanish Kakade
Анант Амбани и Радхика Мерчант позируют для фотографии во время предсвадебной церемонии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в пятницу, сообщает Associated Press.
"Мировые знаменитости, бизнес-магнаты и политики начали прибывать в финансовую столицу Индии в пятницу, чтобы посетить свадьбу младшего сына Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии, лишь подчеркивая потрясающее богатство и растущее влияние миллиардера", — говорится в статье.
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Сыну Амбани Ананту 29 лет, его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Как сообщает CNN, на церемонию прибыли телеперсоны Ким и Хлои Кардашьян, певец Ник Джонас и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Среди гостей также множество звезд Болливуда и бывший президент Индии Рам Натх Ковинд, добавили журналисты.
По данным Associated Press, общие расходы на свадебные торжества оцениваются в сотни миллионов долларов. Журналистка Летер Кала рассказала в интервью Guardian, что столь потрясающая роскошь необычна даже для Индии. По ее мнению, Амбани хотят презентовать себя как своеобразных "индийских Виндзоров", сравнявшись по статусу с британской королевской династией.
«

"Это сумасшедшее зрелище, заявка на высокое место Амбани не только в Индии, но и во всем мире. <...> Они единственная семья в Индии, которой простят демонстративное потребление в таком масштабе. Ни у кого здесь нет такой власти и социального капитала", — отметила она.

Мукеш Амбани унаследовал нефтяной холдинг Reliance Industries от отца в 2002 году. Объединение считается крупнейшей частной корпорацией в Индии. В состав холдинга входит комания Jio — один из крупнейших мобильных операторов в мире. Forbes оценивает общее состояние Амбани в 123,7 миллиардов долларов. Журнал поместил бизнесмена на 9-е место в рейтинге миллиардеров мира по итогам 2023 года, при этом Амбани оказался самым богатым человеком не из стран Запада в списке.
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