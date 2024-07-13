"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе
AP: свадьба сына миллиардера Амбани собрала звезд и политиков со всего мира
© AP Photo / Rajanish KakadeАнант Амбани и Радхика Мерчант позируют для фотографии во время предсвадебной церемонии
© AP Photo / Rajanish Kakade
Анант Амбани и Радхика Мерчант позируют для фотографии во время предсвадебной церемонии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в пятницу, сообщает Associated Press.
"Мировые знаменитости, бизнес-магнаты и политики начали прибывать в финансовую столицу Индии в пятницу, чтобы посетить свадьбу младшего сына Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии, лишь подчеркивая потрясающее богатство и растущее влияние миллиардера", — говорится в статье.
Сыну Амбани Ананту 29 лет, его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Как сообщает CNN, на церемонию прибыли телеперсоны Ким и Хлои Кардашьян, певец Ник Джонас и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Среди гостей также множество звезд Болливуда и бывший президент Индии Рам Натх Ковинд, добавили журналисты.
По данным Associated Press, общие расходы на свадебные торжества оцениваются в сотни миллионов долларов. Журналистка Летер Кала рассказала в интервью Guardian, что столь потрясающая роскошь необычна даже для Индии. По ее мнению, Амбани хотят презентовать себя как своеобразных "индийских Виндзоров", сравнявшись по статусу с британской королевской династией.
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"Это сумасшедшее зрелище, заявка на высокое место Амбани не только в Индии, но и во всем мире. <...> Они единственная семья в Индии, которой простят демонстративное потребление в таком масштабе. Ни у кого здесь нет такой власти и социального капитала", — отметила она.
Мукеш Амбани унаследовал нефтяной холдинг Reliance Industries от отца в 2002 году. Объединение считается крупнейшей частной корпорацией в Индии. В состав холдинга входит комания Jio — один из крупнейших мобильных операторов в мире. Forbes оценивает общее состояние Амбани в 123,7 миллиардов долларов. Журнал поместил бизнесмена на 9-е место в рейтинге миллиардеров мира по итогам 2023 года, при этом Амбани оказался самым богатым человеком не из стран Запада в списке.