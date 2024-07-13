https://ria.ru/20240713/svadba-1959377493.html

"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе

"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе - РИА Новости, 13.07.2024

"Самый богатый человек в Азии". Индийская свадьба произвела фурор на Западе

Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в пятницу, сообщает Associated Press. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:35

2024-07-13T05:35

2024-07-13T05:35

в мире

индия

азия

сша

великобритания

тони блэр

рам натх ковинд

кимберли кардашян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959375521_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_8a178d0738cf9738b02792cc6294971f.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани в пятницу, сообщает Associated Press."Мировые знаменитости, бизнес-магнаты и политики начали прибывать в финансовую столицу Индии в пятницу, чтобы посетить свадьбу младшего сына Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии, лишь подчеркивая потрясающее богатство и растущее влияние миллиардера", — говорится в статье.Сыну Амбани Ананту 29 лет, его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Как сообщает CNN, на церемонию прибыли телеперсоны Ким и Хлои Кардашьян, певец Ник Джонас и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Среди гостей также множество звезд Болливуда и бывший президент Индии Рам Натх Ковинд, добавили журналисты.По данным Associated Press, общие расходы на свадебные торжества оцениваются в сотни миллионов долларов. Журналистка Летер Кала рассказала в интервью Guardian, что столь потрясающая роскошь необычна даже для Индии. По ее мнению, Амбани хотят презентовать себя как своеобразных "индийских Виндзоров", сравнявшись по статусу с британской королевской династией."Это сумасшедшее зрелище, заявка на высокое место Амбани не только в Индии, но и во всем мире. <...> Они единственная семья в Индии, которой простят демонстративное потребление в таком масштабе. Ни у кого здесь нет такой власти и социального капитала", — отметила она.Мукеш Амбани унаследовал нефтяной холдинг Reliance Industries от отца в 2002 году. Объединение считается крупнейшей частной корпорацией в Индии. В состав холдинга входит комания Jio — один из крупнейших мобильных операторов в мире. Forbes оценивает общее состояние Амбани в 123,7 миллиардов долларов. Журнал поместил бизнесмена на 9-е место в рейтинге миллиардеров мира по итогам 2023 года, при этом Амбани оказался самым богатым человеком не из стран Запада в списке.

https://ria.ru/20240602/merdok-1950038572.html

https://ria.ru/20240702/wedding-1956933160.html

индия

азия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, азия, сша, великобритания, тони блэр, рам натх ковинд, кимберли кардашян