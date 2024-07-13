В Москве арестовали сына "бизнес-коуча" Наталии Закхайм
Суд в Москве арестовал до 29 августа гражданина Нидерландов Краснова
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд в Москве арестовал до 29 августа сына "бизнес-коуча" Наталии Закхайм, гражданина Нидерландов Троя Краснова, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
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"Гражданин Королевства Нидерландов, сын "бизнес-коуча" отправлен под арест. Поставлением Хорошевского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краснова Троя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.), на срок 1 месяц 18 суток, до 29 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
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Как сообщала столичная прокуратура, Наталия Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств мошенническим путем под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию, которые в итоге не предоставляли, а деньгами распоряжались по своему усмотрению. К участию были привлечены ее муж и сын, а также Любовь Струлева. Подчеркивается, что стоимость разработанного ими бизнес-курса доходила до миллиона рублей.
В прокуратуре оценили ущерб, который причинен троим потерпевшим, он превышает 2,5 миллиона рублей.
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"В настоящее время устанавливаются все эпизоды преступной деятельности организованный группы и полный перечень лиц, пострадавших от действий обвиняемых. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", - добавили в прокуратуре.
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