https://ria.ru/20240713/stojanogshee-1959428752.html

Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией

Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией - РИА Новости, 13.07.2024

Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией

Бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, выдвижение которого в президенты Молдавии поддержала Соцпартия, намерен провести встречи с представителями всех... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:28

2024-07-13T14:28

2024-07-13T14:28

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, выдвижение которого в президенты Молдавии поддержала Соцпартия, намерен провести встречи с представителями всех оппозиционных сил, чтобы обсудить предстоящие выборы. Об этом он сообщил в Telegram-канале.В понедельник лидер социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Политик предложил другим оппозиционным лидерам встретиться в среду, 10 июля, и обсудить кандидатуру Стояногло как единую от оппозиции. "Некоторые сегодняшние контакты с коллегами по оппозиции дают основание полагать, что далеко не все из них готовы к такому немедленному разговору в расширенном формате. Многим из них еще требуется время для осмысления складывающейся ситуации… Предлагаю использовать ближайшие дни и недели для двусторонних контактов и встреч. Как это, собственно, и предложили некоторые лидеры оппозиции", - написал Стояногло. По его словам, теория о выдвижении единого кандидата в президента от оппозиции становится реальностью на практике. При этом он полагает, что в будущем стоило бы провести встречу представителям оппозиционных политических сил. "Согласитесь, такая встреча назрела давно. И не только в контексте выдвижения единого кандидата, но и для возможного определения общей стратегии действий в период предвыборной кампании. Это касается и сближения наших подходов в отношении готовящегося референдума, и в консолидации усилий по компетентной защите демократического выбора наших избирателей", - считает Стояногло. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года из-за обвинений в превышении полномочий. В мае 2023 года высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, в сентябре соответствующий указ подписала президент Молдавии Майя Санду. Депутаты оппозиционной Партии коммунистов обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность указа, а также приостановить его действие. На заседании от 16 ноября 2023 года КС отклонил ходатайство парламентариев, а 21 ноября подтвердил свое предыдущее решение. Двадцать восьмого февраля Стояногло был оправдан судом первой инстанции. Задержание Стояногло произошло после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента". При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240708/dodon-1958374471.html

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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон