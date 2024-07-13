Рейтинг@Mail.ru
Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/stojanogshee-1959428752.html
Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией
Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией - РИА Новости, 13.07.2024
Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией
Бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, выдвижение которого в президенты Молдавии поддержала Соцпартия, намерен провести встречи с представителями всех... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:28
2024-07-13T14:28
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958297210_0:83:1344:839_1920x0_80_0_0_92b845c6e3759977c6c17fd1d0c11a58.jpg
КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, выдвижение которого в президенты Молдавии поддержала Соцпартия, намерен провести встречи с представителями всех оппозиционных сил, чтобы обсудить предстоящие выборы. Об этом он сообщил в Telegram-канале.В понедельник лидер социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Политик предложил другим оппозиционным лидерам встретиться в среду, 10 июля, и обсудить кандидатуру Стояногло как единую от оппозиции. "Некоторые сегодняшние контакты с коллегами по оппозиции дают основание полагать, что далеко не все из них готовы к такому немедленному разговору в расширенном формате. Многим из них еще требуется время для осмысления складывающейся ситуации… Предлагаю использовать ближайшие дни и недели для двусторонних контактов и встреч. Как это, собственно, и предложили некоторые лидеры оппозиции", - написал Стояногло. По его словам, теория о выдвижении единого кандидата в президента от оппозиции становится реальностью на практике. При этом он полагает, что в будущем стоило бы провести встречу представителям оппозиционных политических сил. "Согласитесь, такая встреча назрела давно. И не только в контексте выдвижения единого кандидата, но и для возможного определения общей стратегии действий в период предвыборной кампании. Это касается и сближения наших подходов в отношении готовящегося референдума, и в консолидации усилий по компетентной защите демократического выбора наших избирателей", - считает Стояногло. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года из-за обвинений в превышении полномочий. В мае 2023 года высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, в сентябре соответствующий указ подписала президент Молдавии Майя Санду. Депутаты оппозиционной Партии коммунистов обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность указа, а также приостановить его действие. На заседании от 16 ноября 2023 года КС отклонил ходатайство парламентариев, а 21 ноября подтвердил свое предыдущее решение. Двадцать восьмого февраля Стояногло был оправдан судом первой инстанции. Задержание Стояногло произошло после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента". При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240708/dodon-1958374471.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958297210_96:0:1291:896_1920x0_80_0_0_0293520eb22697abbe6bbd7453ce758c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон
Желающий стать президентом Молдавии экс-генпрокурор встретится с оппозицией

Стояногло намерен встретиться с представителями всех оппозиционных сил Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, выдвижение которого в президенты Молдавии поддержала Соцпартия, намерен провести встречи с представителями всех оппозиционных сил, чтобы обсудить предстоящие выборы. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
В понедельник лидер социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Политик предложил другим оппозиционным лидерам встретиться в среду, 10 июля, и обсудить кандидатуру Стояногло как единую от оппозиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
"Некоторые сегодняшние контакты с коллегами по оппозиции дают основание полагать, что далеко не все из них готовы к такому немедленному разговору в расширенном формате. Многим из них еще требуется время для осмысления складывающейся ситуации… Предлагаю использовать ближайшие дни и недели для двусторонних контактов и встреч. Как это, собственно, и предложили некоторые лидеры оппозиции", - написал Стояногло.
По его словам, теория о выдвижении единого кандидата в президента от оппозиции становится реальностью на практике. При этом он полагает, что в будущем стоило бы провести встречу представителям оппозиционных политических сил.
«
"Согласитесь, такая встреча назрела давно. И не только в контексте выдвижения единого кандидата, но и для возможного определения общей стратегии действий в период предвыборной кампании. Это касается и сближения наших подходов в отношении готовящегося референдума, и в консолидации усилий по компетентной защите демократического выбора наших избирателей", - считает Стояногло.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года из-за обвинений в превышении полномочий. В мае 2023 года высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, в сентябре соответствующий указ подписала президент Молдавии Майя Санду. Депутаты оппозиционной Партии коммунистов обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить конституционность указа, а также приостановить его действие. На заседании от 16 ноября 2023 года КС отклонил ходатайство парламентариев, а 21 ноября подтвердил свое предыдущее решение. Двадцать восьмого февраля Стояногло был оправдан судом первой инстанции.
Задержание Стояногло произошло после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента". При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента
8 июля, 22:09
 
В миреМолдавияМайя СандуИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала