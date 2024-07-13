https://ria.ru/20240713/stipendiya-1959389722.html

"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Журавлева

"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 13.07.2024

"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Журавлева

Международная медиагруппа "Россия сегодня", а также МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и Российский экономический университет имени Плеханова учредят... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:05

2024-07-13T09:05

2024-07-13T11:07

россия

украина

запорожская область

ростислав журавлев

высшая школа экономики (вшэ)

новости агентства

мгу имени м. в. ломоносова

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня", а также МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и Российский экономический университет имени Плеханова учредят стипендию имени военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при исполнении долга в зоне специальной военной операции. Именные стипендии предназначаются для поощрения студентов — будущих журналистов, проявивших выдающиеся способности. Торжественная церемония подписания соглашения между медиагруппой и тремя вузами состоится 15 июля. В честь погибшего военкора на здании "России сегодня" откроют мемориальную доску, а на кладбище в Екатеринбурге, где он похоронен, — памятник. Ростислав Журавлев — военный журналист, политический обозреватель РИА Новости. В 2012 году, отслужив в армии, начал карьеру журналиста. В 2014-м освещал события по возвращению Крыма, был участником "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске. Вступил добровольцем в интербригаду в составе батальона ЛНР "Заря". Работал в РИА Новости с 2021 года. В первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую. Ростислав, несмотря на молодость, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили специальным призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, удар наносился кассетными боеприпасами. Именно об их применении Ростислав готовил тогда репортаж.Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно, а власти Запорожской области — орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Одна из школ в Мелитополе будет носить имя военкора.

https://ria.ru/20240212/zhuravlev-1926945436.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, высшая школа экономики (вшэ), новости агентства, мгу имени м. в. ломоносова, рэу имени г. в. плеханова, общество