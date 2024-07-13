https://ria.ru/20240713/ssha-1959406865.html
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ
Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, работает над новым проектом с кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:31
2024-07-13T11:31
2024-07-13T11:31
в мире
технологии
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936465759_122:0:3763:2048_1920x0_80_0_0_5d38e81f0562e8f9110499599303798d.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, работает над новым проектом с кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники."В документе описывается проект, в котором используется Strawberry с целью дать возможность искусственному интеллекту не просто генерировать ответы на запросы, но и планировать наперед, чтобы уверенно оперировать в Интернете, а также автономно и надежно ориентироваться в интернете для выполнения того, что OpenAI называет “глубоким исследованием", — уточняет издание.Отмечается, что сейчас ни одна модель искусственного интеллекта не обладает такими характеристиками."По словам собеседника, принцип работы Strawberry держится в строжайшем секрете даже внутри OpenAI", — уточняет издание.Reuters отмечает, что на внутреннем собрании сотрудников OpenAI был показан ИИ, который обладает человеческими навыками мышления, и считается потенциальным Strawberry.Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем роботы и искусственный интеллект смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Маск также неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html
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в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ
Reuters: OpenAI работает над сверхсекретным проектом по улучшению ИИ
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, работает над новым проектом с кодовым названием Strawberry, пишет Reuters
со ссылкой на источники.
"В документе описывается проект, в котором используется Strawberry с целью дать возможность искусственному интеллекту не просто генерировать ответы на запросы, но и планировать наперед, чтобы уверенно оперировать в Интернете, а также автономно и надежно ориентироваться в интернете для выполнения того, что OpenAI называет “глубоким исследованием", — уточняет издание.
Отмечается, что сейчас ни одна модель искусственного интеллекта не обладает такими характеристиками.
"По словам собеседника, принцип работы Strawberry держится в строжайшем секрете даже внутри OpenAI", — уточняет издание.
Reuters отмечает, что на внутреннем собрании сотрудников OpenAI был показан ИИ, который обладает человеческими навыками мышления, и считается потенциальным Strawberry.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем роботы и искусственный интеллект смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Маск также неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".