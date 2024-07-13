https://ria.ru/20240713/ssha-1959406865.html

В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ

В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, работает над новым проектом с кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T11:31

2024-07-13T11:31

2024-07-13T11:31

в мире

технологии

илон маск

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, работает над новым проектом с кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники."В документе описывается проект, в котором используется Strawberry с целью дать возможность искусственному интеллекту не просто генерировать ответы на запросы, но и планировать наперед, чтобы уверенно оперировать в Интернете, а также автономно и надежно ориентироваться в интернете для выполнения того, что OpenAI называет “глубоким исследованием", — уточняет издание.Отмечается, что сейчас ни одна модель искусственного интеллекта не обладает такими характеристиками."По словам собеседника, принцип работы Strawberry держится в строжайшем секрете даже внутри OpenAI", — уточняет издание.Reuters отмечает, что на внутреннем собрании сотрудников OpenAI был показан ИИ, который обладает человеческими навыками мышления, и считается потенциальным Strawberry.Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем роботы и искусственный интеллект смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Маск также неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".

https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html

https://ria.ru/20240604/promyshlennost-1950255842.html

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в мире, технологии, илон маск