Рейтинг@Mail.ru
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/ssha-1959406865.html
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ
Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, работает над новым проектом с кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T11:31
2024-07-13T11:31
в мире
технологии
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936465759_122:0:3763:2048_1920x0_80_0_0_5d38e81f0562e8f9110499599303798d.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, работает над новым проектом с кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники."В документе описывается проект, в котором используется Strawberry с целью дать возможность искусственному интеллекту не просто генерировать ответы на запросы, но и планировать наперед, чтобы уверенно оперировать в Интернете, а также автономно и надежно ориентироваться в интернете для выполнения того, что OpenAI называет “глубоким исследованием", — уточняет издание.Отмечается, что сейчас ни одна модель искусственного интеллекта не обладает такими характеристиками."По словам собеседника, принцип работы Strawberry держится в строжайшем секрете даже внутри OpenAI", — уточняет издание.Reuters отмечает, что на внутреннем собрании сотрудников OpenAI был показан ИИ, который обладает человеческими навыками мышления, и считается потенциальным Strawberry.Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем роботы и искусственный интеллект смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Маск также неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html
https://ria.ru/20240604/promyshlennost-1950255842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936465759_750:0:3481:2048_1920x0_80_0_0_9df865fc9f6f4fa5aadae3471a399ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
В США начали работать над секретным проектом в сфере ИИ, узнали СМИ

Reuters: OpenAI работает над сверхсекретным проектом по улучшению ИИ

© iStock.com / gorodenkoffУченые работают с использованием искусственного интеллекта
Ученые работают с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Ученые работают с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, работает над новым проектом с кодовым названием Strawberry, пишет Reuters со ссылкой на источники.
"В документе описывается проект, в котором используется Strawberry с целью дать возможность искусственному интеллекту не просто генерировать ответы на запросы, но и планировать наперед, чтобы уверенно оперировать в Интернете, а также автономно и надежно ориентироваться в интернете для выполнения того, что OpenAI называет “глубоким исследованием", — уточняет издание.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Телефонов не будет". Илон Маск сделал зловещее предсказание
17 июня, 06:23
Отмечается, что сейчас ни одна модель искусственного интеллекта не обладает такими характеристиками.
"По словам собеседника, принцип работы Strawberry держится в строжайшем секрете даже внутри OpenAI", — уточняет издание.
Reuters отмечает, что на внутреннем собрании сотрудников OpenAI был показан ИИ, который обладает человеческими навыками мышления, и считается потенциальным Strawberry.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем роботы и искусственный интеллект смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Маск также неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
Инженер во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Взгляд в будущее: ИИ помогает решать задачи промышленности
4 июня, 13:30
 
В миреТехнологииИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала